Politechnika Morska rekrutuje na studia drugiego stopnia

Uroczysta inauguracja roku na Politechnice Morskiej. Uczelnia nowych studentów rekrutuje także zimą. Fot. Dariusz GORAJSKI

Politechnika Morska w Szczecinie czeka na zgłoszenia kandydatów na studia drugiego stopnia. Do piątku.

Uczelnia zachęca: "To świetna okazja nie tylko na naukowy rozwój, ale także szansa na zawodowy awans, rozwój swojego biznesu, poszerzenie kompetencji i stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym i poszukiwanym przez pracodawców pracownikiem. To świetny moment na poszerzenie swoich kompetencji, bo studia magisterskie nie muszą odbywać się na tym samym kierunku, co studia inżynierskie czy licencjackie".

Na chętnych czekają następujące stacjonarne studia drugiego stopnia: geoinformatyka; logistyka ze specjalnościami logistyka łańcuchów dostaw i logistyka offshore; oceanotechnika ze specjalnościami projektowanie i budowa okrętów oraz projektowanie i budowa jachtów; transport ze specjalnościami systemy transportu zintegrowanego i inteligentne systemy transportowe; zarządzanie i inżynieria produkcji ze specjalnościami utrzymanie ruchu w przemyśle 4.0, zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi oraz logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym; transport (in english).

Podczas jesiennej rekrutacji tradycyjnie najwięcej maturzystów (217) zostało przyjętych na „flagowy” edukacyjny produkt PM – nawigację. Podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, na którą było znacznie więcej kandydatów, niż PM mogła przyjąć. Na Wydziale Mechanicznym kolejny rok cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem kierunek związany z dynamicznie rozwijającą się w Polsce branżą offshore i MEW, czyli inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

(as)