W obronie mediów Tadeusza Rydzyka. Fundacja kontra fundacja

Matecki odnosi się też do zarzutu, że media ks. Rydzyka otrzymują dotacje publiczne. Odpowiada, że inne media też takie transfery otrzymywały i otrzymują. Z jego danych wynika, że w latach 2008 - 2013 "Gazeta Wyborcza" otrzymała na komunikaty państwowe prawie 7 milionów złotych, a "Rzeczpospolita" 4,5 miliona, TVN - 22 miliony złotych, Polsat - 10 milionów złotych. Za rządów Zjednoczonej Prawicy w ramach akcji "Szczepimy się" grupa RMF dostała 3 miliony złotych, a Polsat - 2,5. Ale do tych redakcji, podkreśla polityk, Watchdog nie zagląda.

- Fundacja Watchdog wystąpiła między innymi o zajęcie telefonów i komputerów Fundacji Lux Veritatis, aby uzyskać pełny dostęp do tego, co Lux Veritatis publikuje, także do danych osób, które z nią współpracują - opowiada Matecki. - Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, żeby zaatakować dzieło, jakim jest nie tylko Radio Maryja, telewizja Trwam, "Nasz Dziennik", ale i szkoła w Toruniu, która uczy młodych dziennikarzy, jak pracować w swoim zawodzie zgodnie z wartościami.

W Polsce trwa kampania zohydzania katolicyzmu a jednym z jej elementów jest uderzenie w fundację Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka - uważa radny Dariusz Matecki, przewodniczący Solidarnej Polski w naszym regionie. I zachęca do podpisywania apelu do prezydenta RP Andrzeja Dudy w obronie Lux Veritatis.

Komentarze

Myśl 2021-05-13 21:43:09 O. Rydzyk dostał na swoje inicjatywy i fundacje setki milionów złotych naszych pieniędzy, począwszy od ugody w sprawie geotermii. Ludzie przyzwoici i uczciwi rozliczają się z takich pieniędzy, a nie atakują, obrażają, wyklinają i straszą Bogiem kontrolujących. O. Rydzyk uważa, że jest ponad wszystkimi, reszta ma według niego niższy status, to grzech pychy. I to nie jest jedyny grzech.

Do onych 2021-05-13 20:06:21 Katolicyzm nie jest zabroniony i nie jest przymusowy.Macie z katolicyzmem problem bo dzisiaj rocznica zamachu na JPII. Upadek sowieckiej ojczyzny do dziś boli. Szatan wierzga z niemocy.Alleluja i do przodu

@Janek bury 2021-05-13 18:44:00 Jeżeli nie potrafisz analizować (obiektywnie) i dalej brniesz w tezę ,że Rydzol robi coś dobrego , to wybacz jesteś skończonym debilem !

Xxx 2021-05-13 18:36:12 Katolicyzm zohydzili już wystarczająco: episkopat, księża i nawiedzony ultrakatolicki laikat oraz pisowski rząd. Bardziej zohydzić już się go nie da.

@Janek bury 2021-05-13 18:35:32 Czasem lepiej jest milczeć i tylko wyglądać na idiotę, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.

guciu 2021-05-13 17:42:19 Katastrofa w Kościele Katolickim Powszechnym rozwija się tkwi.

Lewica 2021-05-13 16:56:14 No to wyprzedzamy PO i Grodzki do odwołania

Janek bury 2021-05-13 15:56:08 Wiekszosc piszących nie sluchala radia maryja i telewizji trwam.Swoja ''wiedze'' bierze z szujni tvn/''cala prawda cala dobe/ . ''LISWEEKA'' szwabskich portali ,gazetki Michnika.Dla katolikow ,szczególnie starszych jest ważnym zrodlem prawdy i chwala za to ojcu Tadeuszowi.

? 2021-05-13 15:39:07 A z czego utrzymuje się WATCHDOG i czy przedstawia swoje rozliczenia do wglądu ?

olaboga 2021-05-13 15:24:18 Ojcze Tadeuszu! Pieski na sluzbie wrogow Polski szczekaja i szarpią za nogawki.A my robmy swoje.Alleluja ido przodu!

@12 procent PO. 2021-05-13 14:50:36 Po tym wpisie upewniłeś mnie ,że jesteś nie do uratowania !! Z tak zrytym beretem już tylko pacyfikacja lekami i izolacja społeczna...Odwiedź psychiatrę , a usłyszysz potwierdzenie...powodzenia i ozdrowienia umysłu życzę. P.S. a sondaże PO mało mnie obchodzą fanatyku PIS

@expolityk 2021-05-13 14:15:08 W przyszłym tygodniu platforma testuje 8-9 procent poparcia. PSL jest już pod kreską. Hołownia wchodzi do gry możecie iść do Lempart liczyć błyskawice.

expolityk 2021-05-13 13:37:44 Pali sie pod tłustym tyłkiem tego gnoma , dlatego Matołecki kontratakuje:)) Dlatego owa fundacja zaskarżyła Rydzola z powództwa cywilnego , bo inaczej poplecznik ZERO urwał by sprawie łeb , jako prokurator generalny , a tak jest cień szansy na sprawiedliwy niezawisły wyrok ,dlatego taka trwoga i listy do PISdęta :))) DUDY.

12 procent PO. 2021-05-13 13:30:17 12 procent poparcia dla PO. Sondaże lecą im na łeb i szyję. To piękna katastrofa. Wszystko się sypie u lewaków. Najsprytniejsze "Szczury" z PO uciekają do "katolika" Hołowni. Aż chce się żyć , jest tak pięknie. Kocham takie katastrofy. Wiwat Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk !!!! Niech żyje Kościół polski !!!!

Żaneta 2021-05-13 12:47:34 Fundacja Watchdog to tacy sami złodzieje jak Platforma Obywatelska. I też są finansowani z Niemiec. A dobra wiadomość jest taka , że Platforma się sypie. Ma już tylko 12 procent poparcia. Polacy mówią im : ***** PO.

czas 2021-05-13 12:42:13 Czekam aż Rydzyk wreszcie umrze, bo to wcielenia Szatana na Ziemi.

>>Chrześcjanin 2021-05-13 12:35:11 Fundacja ma rację ! Rydzyk winien rozliczyć się z pieniędzy otrzymanych od Państwa Polskiego z lat 2018 -2021 ! I To są pieniądze publiczne a nie kościoła katolickiego ! I to nie ulega wątpliwości. Natomiast podawanie liczb przez Mateckiego z lat 2008 -2013 to odwracanie uwago, że fundacja Lux Veritatis brała pieniądze od PZU Życie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dopłatami z tarczy antykryzysowej, od instytucji podlegających Ministerstwu Kultury, MON !

PAN / a nie ksiądz 2021-05-13 12:02:05 Po pierwsze - Pan Rydzyk - bo są tacy którzy nie zasługują na dostojeństwo bycia Księdzem , Ten co grzeszy , oszukuje , pedofilów chroni , atakuje LGBT , zalicza invitro do dzieci z grzechu narodzonych , nie mówiąc o wyzywania ŚP Marii Kaczyńskiej .... nie jest godnym Katolikiem / czuje się poniżany prezentowaną obroną "Torunia" !!! Popatrzmy na szczecińskie podwórko Pan Dzięga (bo też nie zasługuje na dostojeństwa) powinien się spalić ze wstydu i zniknąć na zawsze.

co?? 2021-05-13 11:50:32 Ojciec-Pasożyt jeszcze ma mało?

von Bredzick 2021-05-13 11:48:45 Jakie tu wiadra hejtu są wylewane pod adresem kogoś z kim wypowiadający w zasadzie nie mają kontaktu i styczności. Ale to się nazywa odruch Pawłowa gdy pojawia się Rydzyk czy Matecki zaczyna się hejtowanie. Nic mnie te osoby nie obchodzą ale skoro widzę nienawiść u tych którzy wszystkich dookoła pouczają o demokracji i wolność oraz o konstytucji i prawach człowieka to ja się pytam jak to jest możliwe co innego głosić co innego robić. Tu jakaś terapia jest potrzebna.I to pilnie

hehe 2021-05-13 11:31:20 Bronić złodzieja, bronić. Bo to nasz złodziei.

krotko 2021-05-13 11:18:01 Naocznie widać ile osob na forum ma wyprane mozgi przez WSI 24 ,rozne onety,toki i gazetke koszerna szechtera.

Ala 2021-05-13 09:05:41 Rydzyk jest karykaturą księdza. W rzeczywistości to zwykły pospolity przestępca.

Obrońcy ? 2021-05-13 08:50:52 Ci wszyscy "obrońcy" Ojca Dyrektora i w ogóle Kościoła nie zdają sobie sprawy że robią niedźwiedzią przysługę. No ale cóż , jacy wierni taki kościół.

sid 2021-05-13 08:40:13 Rydzyk to wybitny obrońca pedofili w kościele - obrzydliwy człowiek.

Dxiw 2021-05-13 08:37:10 Rydzyk nawet nie chce powiedzieć kto jest jego biologicznym ojcem, urodził się w czasie trwania drugiej wojny światowej dwa lata po śmierci ojca a teraz pytanie czy biologicznym ojcem jest jakis xolnierz wermahtu cxy zolnierz armii bolszewickiej czy jeszcze ktoś inny

rada 2021-05-13 08:03:41 Hej Matecki - wodogłowie da się leczyć, zrób coś z tym.

Vera 2021-05-13 07:55:59 Pełne poparcie dla Fundacji Watchdog Polska. Rozliczcie tego klechę z każdej złotówki, bo to nasze pieniądze z podatków.

Gearwazy 2021-05-13 07:49:28 Patecki z wyglądu ubrantmy w to palto przypomina bolszewika, znowu zajmuje się tym czym nie powinien zajmować się radny, wykonuje te polecenia teścia, niech pojedzie do tego zboka z Torunia i tam go broni, matecki to największa miernota w dziejach

wert 2021-05-13 07:47:32 Mało jeszcze Rydzyk nakradł?

obserwatorka 2021-05-13 07:22:43 Panie Radny Matecki. Zajmij się Pan sprawami Szczecina a nie jakiegoś Pana Rydzyka.

Prawda się obroni 2021-05-13 07:13:31 Dla porównania WOSP na cele charytatywne wydał ponad 50 Milionów!!!!! Czyli około 90% zebranych środków. RANKING FUNDACJI: 1.PRZYCHODY: WOSP - 60 MILIONÓW CARITAS - 20 MILIONÓW 2. KOSZTY ADMINISTRACYJNE WOŚP - 4,7MLN (8% PRZYCHODU) CARITAS - 4,1MLN (19% PRZYCHODU)

Yannick 2021-05-13 07:07:34 Zohydzać do Kościoła to akurat nie trzeba. Sami się pogrążacie.....

@on 2021-05-13 06:58:33 Owsiak rozlicza zawsze KAŻDĄ zebraną złotówkę. Zobacz sobie w internecie.

do podpisy 2021-05-13 06:57:31 100 osób się podpisało, czyli reszta mieszkańców jest temu przeciwna

remi 2021-05-13 06:55:55 Przecież Rydzyk to największy złodziei w Polsce. Czyli kto go broni? Równi jemu?

Lewacka kasa. 2021-05-13 06:36:01 Sieć Obywatelska Watchdog Polska to skrajnie lewacka organizacja antykościelnych radykałów finansowana z zagranicy. Nie przeszkadzało im jak latach 1990 - 2015 , czyli przez 25 lat lewackie media , z Gazetą Wyborczą , TVN i radiem ZET na czele , otrzymały rządowe dotacje warte ponad miliard 300 milionów złotych w formie zamówionych reklam itd. Management tych lewackich firm , to dzisiaj milionerzy dzięki publicznej kasie.

Sam jesteś pisowskim 2021-05-13 01:35:15 dzbanem i oszustem. Ponadto śmierdzisz szambem.

@ uczciwy 2021-05-13 00:10:39 - PiS_zesz dzbanie o oszuście Owsiaku, który "boi się kontroli"?

On 2021-05-12 22:42:38 Tak gęgacie na Rydzyka że się nie rozlicza, to może niech się wpierw rozliczy Owsiak z tego co nazbierał.

Itd 2021-05-12 22:10:16 Za nierzadow platfusow gazettka koszerna jakaly dostala za reklamę spolek skarbu państwa prawie miliard zl.Byla obowiazkowa prenumerata w wszystkich urzędach do wojta wlacznie.Lezaly cale sterty tego szmatławca na kojei i w Locie. Rydzyk chociaż zostawi cos po sobie a zydokomuna saczy tylko nienawiść do Polski i opluwa nasz kraj gdzie się da ku uciesze szwabow i kacapow.

Ola 2021-05-12 22:05:47 Błąd w nazwisku, piszę się Matołecki.

oj bo zaczniemy 2021-05-12 21:06:18 wyliczać ile to dostaliście milionów a to na cmentarze a to na teatry a to na instytuty historyczne, ile na opluwanie Polski i Polaków - pieniądze które dostaje Rydzyk to drobny ułamek tego co dostają wasze przeróżne fundacje...

uczciwy 2021-05-12 20:53:06 UCZCIWY nie ma nic do ukrycia! Tylko złodziej, oszust, malwersant i inna swołocz boi się kontroli! CO MAJĄ DO UKRYCIA ????

Wacek Rondelek 2021-05-12 20:45:54 Pan Matołecki nie dość, że sam się ośmiesza, to jeszcze próbuje wrobić pana prezydenta w ten bałagan.

antypisior i klecha 2021-05-12 20:40:09 Ponad 5,5 mln zł. przeznaczył NIERZĄD MORAWIECKIEGO na fundację OJdyra z Torunia , ujawniono dopiero na wniosek poselski , czy to do was przemawia ?? nie mamy na co wydawać ??

kotfelix 2021-05-12 20:20:44 a odbyt nie boli tych z ruchu poparcia?????????

dexter 2021-05-12 20:13:28 zupełnie jak w filmie "OSTATNI SPRAWIEDLIWY" . buuuhhee

Podpisy 2021-05-12 19:58:36 Pidpisało się 100 osób.Brawo!!To o wiele więcej niż na liście zbieranej przez PO w sprawie likwisacji telewizji nagłaśnianej propagandowo

Elka 2021-05-12 19:56:13 Tylko wszystkie inne fundacje udostępniają rozliczenia. Co ma do ukrycia ojcec dyrektor, że tak się boi?!

Hejt Stop 2021-05-12 19:47:33 jak zwykle hejt to podstawa w komentarzach Kuriera i promocja nienawiści przez adminów

Robert 2021-05-12 19:16:07 Czyli Matecki jest za łamaniem prawa. Każda złotówka powinna zostać rozliczona. To są pieniądze całego społeczeństwa.

K 2021-05-12 18:52:28 Przeczytaj dokładnie tekst, ile wybiórcza dostała kasy, powielasz fejki

Sojusz 2021-05-12 18:47:59 Sojusz opetancow z SP i tego z Torunia chcących przejac władzę w Polsce a tych z SP celem jest wysadzić J Kaczyńskiego z tronu prezesa PiSu, brak słów w polskim słownictwie aby okreslic ludzi z SP i ich wielbicieli.

beee 2021-05-12 18:43:38 Czy prawdą jest, że zginęła część akt Rydzyka z IPN-u?