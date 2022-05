W nocy z wtorku na środę mogą wystąpić przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed możliwością wystąpienia przymrozków w województwie zachodniopomorskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Koszalina i 11 powiatów: białogardzkiego, goleniowskiego, łobeskiego, koszalińskiego, wałeckiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego, drawskiego, sławieńskiego, świdwińskiego i gryfickiego, a obowiązuje w środę (18 maja) od północy do godz. 7 rano.

Klimatolodzy prognozują spadek temperatury powietrza do około 1 st. C , przy gruncie do - 3 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 80 proc.

