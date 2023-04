W nocy mogą wystąpić przymrozki w części województwa

Fot. Ryszard Pakieser

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach w województwie zachodniopomorskim.

Synoptycy prognozują spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie zaś do około -4. st. C.

Zjawisko może wystąpić w Koszalinie i następujących powiatach: białogardzkim, choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, koszalińskim, łobeskim, pyrzyckim, stargardzkim, szczecineckim, świdwińskim i wałeckim.

Komunikat obowiązuje w piątek (28 kwietnia) od północy do godz. 7 rano.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 80 proc.

(dj)