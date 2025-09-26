W niedzielę wybory do rad osiedli

Głosowanie w wyborach do rad osiedli odbędzie się w 53 Osiedlowych Komisjach Wyborczych.

Już w tę niedzielę, 28 września wybory do szczecińskich rad osiedli. Głosowanie odbędzie się w 53 Osiedlowych Komisjach Wyborczych, które będą czynne od godziny 9 do godziny 20.

Obecnie w Szczecinie funkcjonuje łącznie 37 rad osiedli. W tym roku do obsadzenia jest 567 mandatów. Łącznie o uzyskanie mandatu radnego osiedlowego powalczy 786 kandydatów, którzy zgłaszając swoją kandydaturę, zdobyli poparcie co najmniej 20 mieszkańców danego osiedla.

- Podczas tegorocznych wyborów do rad osiedli największą rolę odegra frekwencja - przypomina Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM. - Wystarczy zaangażowanie minimum 5 proc. mieszkańców danego osiedla, by powołać jednostkę, która będzie reprezentowała nasze interesy na przykład przed Urzędem Miasta czy też służbami porządkowymi.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, rada powstanie na danym osiedlu tylko wtedy, gdy w głosowaniu weźmie udział co najmniej 5 proc. uprawnionych do tego mieszkańców. Jeżeli wymagana frekwencja nie zostanie osiągnięta, rada osiedla nie powstanie co najmniej przez najbliższy rok. W praktyce oznacza to, że na najmniejszych szczecińskich osiedlach jak Głębokie-Pilchowo, Międzyodrze-Wyspa Pucka czy też Żydowce-Klucz wystarczy, że niespełna 100 osób prawidłowo oddało głos, by powołać nową radę osiedla.

Głosować będzie można w 53 Osiedlowych Komisjach Wyborczych, które będą czynne od godziny 9 do godziny 20. Należy jednak sprawdzić, gdzie tym razem będziemy mogli oddać głos na wybranych przez siebie kandydatów, ponieważ nie zawsze OKW będzie funkcjonować w tym samym miejscu, w którym zazwyczaj odbywają się wybory na przykład do Sejmu lub na prezydenta miasta. By ułatwić mieszkańcom zlokalizowanie ich lokalu wyborczego, powstała internetowa wyszukiwarka Osiedlowych Komisji Wyborczych. Jest dostępna na stronie www.osiedla.szczecin.pl w zakładce „Wybory do rady”.

W tych wyborach może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów skończy 18 lat i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców zamieszkałych na terenie rady. Wyborca, odbierając kartę do głosowania, będzie musiał okazać członkowi Osiedlowej Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, który umożliwi stwierdzenie jego tożsamości. W celu oddania głosu na wybranych przez siebie kandydatów należy postawić na karcie do głosowania znak “X” (czyli co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwisk na najwyżej tylu kandydatów, ile wynosi ⅓ statutowego składu Rady.

W praktyce oznacza to, że na 35 szczecińskich osiedlach szczecinianie mogą oddać maksymalnie 5 głosów, a w przypadku Pogodna oraz Gumieniec (gdzie z uwagi na liczbę mieszkańców zwiększona jest liczba mandatów) – maksymalnie 7.

Więcej na www.osiedla.szczecin.pl (K)