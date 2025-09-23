Co może rada osiedla? Wybory już w niedzielę

Głosowanie w wyborach odbędzie się w 53 osiedlowych komisjach wyborczych, które będą czynne od godziny 9 do godziny 20. Fot. Dariusz Gorajski

W Szczecinie zbliżają się wybory do rad osiedli. W ostatnią niedzielę września podejmiemy decyzję dotyczącą tego, kto będzie bezpośrednio reprezentował nasze interesy i dbał o naszą okolicę przez najbliższe cztery lata. Czym właściwie zajmują się rady osiedli?

W Szczecinie funkcjonuje ich obecnie łącznie 37. Pomimo tego, że jest to najniższy szczebel samorządu terytorialnego, ich rola jest naprawdę bardzo ważna. To nie tylko jednostka pomocnicza gminy, ale przede wszystkim swoisty reprezentant głosu mieszkańców danego osiedla i ich interesów przed władzami Miasta.

Katalog zadań rady osiedla jest całkiem szeroki. Do jej obowiązków należy między innymi opiniowanie projektu budżetu miasta, planów zagospodarowania terenu osiedla, lokalizacji różnego rodzaju usług na danym terenie (np. oświatowych, rekreacji i sportu, kultu religijnego i innych) czy też zamierzeń inwestycyjnych miasta. Członkowie rady mogą również wypowiadać się w sprawie nadawania nazw urzędowych ulicom, placom, rondom, skwerom itp. znajdujących się na terenie osiedla. Dodatkowo każda rada może również wnioskować do organów miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców, wspierać i inspirować różnorodne działania o znaczeniu lokalnym, zmierzające do poprawy warunków zamieszkiwania i życia czy też organizować różnorodne akcje w zakresie m.in. kultury, sportu czy też pomocy mieszkańcom.

- Ponadto rady osiedli w celu poprawy jakości życia mieszkańców danego terenu, aktywnie współdziałają również z takimi służbami jak policja, straż miejska czy też straż pożarna w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - mówi Marta Kufel z biura prasowego szczecińskiego magistratu.

Każda rada osiedla dysponuje również środkami finansowymi, dzięki którym możliwe jest między innymi realizowanie drobnych, lecz potrzebnych inwestycji, które na przykład wpływają na jakość czy wygląd osiedla.

- Wszystkie te zadania w realny sposób wpływają na to, jak nam, mieszkańcom danego osiedla żyje się na nim lepiej - zwraca uwagę Marta Kufel. - Dlatego też 28 września br. powinniśmy oddać głos na tych kandydatów, którzy w naszej ocenie najlepiej będą o nas dbać i w odpowiedni sposób reprezentować nasze interesy.

Udział w tegorocznych wyborach do rad osiedli jest również bardzo ważny z jeszcze jednego powodu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podział mandatów w danej radzie osiedla nastąpi tylko i wyłącznie wtedy, gdy w wyborach na terenie osiedla weźmie udział co najmniej 5 proc. osób uprawnionych do głosowania. W innym przypadku, jeżeli wymagana frekwencja nie zostanie osiągnięta, rada osiedla nie powstanie co najmniej przez najbliższy rok, co oznacza, że nie będziemy mieć swoich reprezentantów przed władzami miasta.

Głosy na wybranych przez siebie kandydatów będzie mógł oddać każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu wyborów skończy 18 lat i jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców zamieszkałych na terenie rady. Głosowanie odbędzie się w 53 osiedlowych komisjach wyborczych, które będą czynne od godziny 9 do godziny 20. By ułatwić mieszkańcom Szczecina udział w nadchodzących wyborach, przygotowano dla nich między innymi Wyszukiwarkę osiedlowych komisji wyborczych. Proste w obsłudze narzędzie dostępne jest na stronie internetowej www.osiedla.szczecin.pl. (K)