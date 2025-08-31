W niedzielę patriotyczne śpiewanie na placu Lotników

W niedzielę o g. 17 na placu Lotników w Szczecinie rozpocznie się wielkie śpiewanie pieśni patriotycznych. Już po raz dwudziesty drugi tę imprezę organizuje Leszek Dobrzyński, polityk Prawa i Sprawiedliwości, obecnie radny sejmikowy. W niedzielne wydarzenie zaangażował się też szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

„XXII edycja niesamowitego koncertu, gdzie wszyscy mogą być wykonawcami i zaśpiewać wspólnie najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne!”, ogłosił w mediach społecznościowych Leszek Dobrzyński, „A jeśli dodam, że w trakcie tego koncertu przeprowadzimy błyskawiczny konkurs historyczny z ciekawymi nagrodami to sami rozumiecie, że powinniście wziąć udział w tym spotkaniu. Będzie trochę podniośle, trochę wesoło, będziemy pamiętać o naszej historii i naszych tradycjach. Przybywajcie!”.

W rozmowie z „Kurierem” Leszek Dobrzyński mówi, że uczestnicy imprezy zaśpiewają dobrze znane klasyki, takie jak „Ułani, ułani”, „Modiltwa obozowa” czy „Rozkwitły pąki białych róż”. W repertuarze pojawią się też mniej znane utwory, na przykład napisana w obozie jenieckim „Ania”, która na koncercie pojawi się pierwszy raz.

– Te pieśni tworzą naszą wspólnotę – mówi radny. – Zaczynaliśmy skromnie. Z kolegą, który miał harmonię. I to wszystko. Z czasem jednak nasze spotkania zaczęły obrastać. Chcę podkreślić, że to była jedna z pierwszych takich imprez w Polsce. Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne jeszcze zanim zaczęli robić to w Warszawie. Ludzie, którzy przychodzą na plac Lotników, chcą tworzyć wspólnotę. Jest tu miejsce na patos, na martyrologię, ale też na żart, humor. Powstaje taka biało-czerwona mieszanka.

W koncercie wystąpi zespół wokalny „Sweet Four”. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymają śpiewnik.

Ponadto Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zaprasza do strefy edukacyjnej. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w konkursach, otrzymać pamiątkową przypinkę oraz nabyć publikacje historyczne.

– Podczas koncertu będzie można nabyć publikacje IPN w specjalnie na tę okazję przygotowanym punkcie naszej Księgarni IPN – dodaje Sebastian Kaniewski, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału IPN-u.

Publikacje będą dostępne w cenach promocyjnych. ©℗

(as)