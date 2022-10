W Międzyzdrojach tłok jak w sezonie, a ceny nadal kosmiczne

To nie inflacja, to zwykła bezczelna chciwość.

Wsiadasz w pkp rano i wieczorem wracasz. Jeżeli ktoś lubi to piwo wypije i nie musi się obawiać kontroli z alkomatem. Są w Międzyzdrojach dyskonty. Plusem spaceru po plaży brak kleszczy. Dla szczecinian fajne miejsce stosunkowo blisko. W Międzyzdrojach praktycznie brał menelstwa lokalnego. Jeżeli ktoś chce zrobić przerwę od widoku zulerki z kr Jadwigi czy Krzywoustego.

2022-10-30 17:25:09

PO grzmi że bieda, ludzie nie mają co jeść, czym grzać i za co zapłacić za prąd bo rząd zainstalowali tu Ruskie. Bieda wszędzie, emeryci grzebią w śmietnikach, nie ma co jeść. Inflacja i drożyzna, nie wolno kupować na Orlenie. I tak w kółko codziennie gadają. A tu ludzie spokojnie jadą nad morze, wypiją piwko, zjedzą pizzę. Cieszą się życiem i stać ich nawet na kibel za 4 zeta