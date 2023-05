W Lasku Arkońskim grillowali, ale nie śmiecili

Długi majowy weekend przyciągnął wielu szczecinian do Lasku Arkońskiego, gdzie spotkać można było miłośników grillowania, głównie na terenie do tego przeznaczonym koło Arkonki. Smażono także kiełbaski i inne przysmaki na dzikiej plaży koło jeziora Goplana.

Przyznać trzeba, że korzystający z uroków tych miejsc dbali o porządek: śmieci zbierali do reklamówek i odnosili do pojemników na śmieci, które były przepełnione. Ale przecież zawsze lepiej położyć je wyznaczonych do tego miejscu, niż zostawić na miejscu odpoczynku. A swoją drogą to warto postawić w tym miejscach nieco większe pojemniki. Sezon dopiero się rozkręca.

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI

