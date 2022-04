Majówka, polany i grill. Ostrożnie z ogniem, bo w lasach susza

Tradycyjnie, w majówkę rozpoczyna się sezon grillowy w naszym kraju. Na amatorów biesiadowania w plenerze w Szczecinie czeka czternaście polan rekreacyjnych - zarówno na prawo-, jak i lewobrzeżu. Na większości z nich czekają przygotowane paleniska, choć są również takie, na jakich obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk.

Polany rekreacyjne zostały urządzone w lasach miejskich. Stąd ostrzeżenie:

- Pamiętajmy o tym, że w lasach panuje susza. Niewłaściwe zachowanie może bardzo łatwo doprowadzić do pożaru. Rozpalamy ogniska i grille wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Obowiązuje bezwzględny zapas rozpalania ognia poza paleniskami, czy w środku lasu - przekazuje Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

W długi majowy weekend można wypocząć, rozpalić ognisko lub postawić grilla w jednym z następujących miejsc - oto lista:

Polana Czerwona - trzy paleniska (przy Arkonce), Polana Goplany - dwa paleniska, Polana Miodowa - dwa paleniska – przy ulicy Miodowej 3 (można wjeżdżać autami), Polana Biała - dwa paleniska (za siedzibą Wydziału Lasów Miejskich, przy Miodowej), Polana Sportowa- trzy paleniska, Polana Harcerska- dwa paleniska (przy Szlaku Siedmiu Młynów), Polana nad jeziorem Głębokim - dwa paleniska, Polana nad Głębokim od strony Wołczkowa – jedno palenisko, Polana Bagienna Olszyna (nad Głębokim – na końcu - blisko strzelnicy) - jedno palenisko, Polana Arkonka (przy kasach na kąpielisko) zakaz palenia ognisk, Polana Edukacyjna (zaraz przy leśniczówce) BEZWGZLĘDNY zakaz palenia ognia, Park Leśny Kleskowo - dwa paleniska, Polana Widok (nad jeziorem Szmaragdowym) - cztery paleniska, Polana Słoneczna - cztery paleniska (za zajazdem Szmaragd).

- Drewno każdy przynosi we własnym zakresie. Jest bezwzględny zakaz wycinania i niszczenia drzew oraz krzewów w lesie. Zbierajmy tylko to, co znajduje się na ziemi - przekonuje A. Kus.

Przy każdej polanie została ustawiona przenośna toaleta. Podobnie jak pojemniki na odpady. I choć te będą opróżniane co dnia, to warto pamiętać o zasadzie: „zabieramy z lasu to, co do niego przywieźliśmy". ©℗

(an)