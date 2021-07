W kraju 44 nowe przypadki koronawirusa i żadnych zgonów. W regionie jedno zakażenie

REKLAMA

Komentarze

Ośmiornica 2021-07-12 16:46:49 @Alicjo-tu chodzi o wielki biznes dla firm farmaceutycznych i wielkich koncernów.Za tym, rzecz jasna stoi kilku siewców strachu.To co się nie udało kilka lat temu przy świńskiej grypie-bo to wówczas był "czas zero" udało się teraz.Wówczas zabrakło właśnie strachu,nękania,i zaangażowania poszczególnych rządów.Ludzie tego wówczas nie kupili. "Dzisiaj" to zadziałało bo było wszystko-był strach była panika była propaganda.Tu nie chodzi o "zdrowie" tu chodzi o gigantyczny biznes i kasę do podziału

urojona Delta 2021-07-12 15:47:45 Jałtańskie ustalenia z ostatniej rady UE na celownik najwyraźniej wzięły sobie propagandowy atak na młodzież i 60+ Bo to Oni "podobno" teraz są największymi siewcami zarazy.Jak więc widać rządowa propaganda zgodnie z przyjętą "taktyką" europejskich rządów bije w nich jak w bęben każdego dnia.Do walki zaangażowano wszelkich reżimowych specjalistów którzy sieją strach i grożą,ciągle grożą.Śmieszność tego sięga sufitu i oparów absurdu

no bo media.. 2021-07-12 14:56:19 Media żyją ze straszenia ludzi, nie ma strachu to kiepski artykuł. W sumie ludzie są sobie winni bo lubią być straszeni no i stąd też dyżurny temat ocieplenia klimatu. A właśnie jakoś cisza z ociepleniem bo jak tu pisać jak lato do d.... czyli deszczowe.

Tomek 2021-07-12 13:54:29 Liczba zakażonych Covidem od początku tej "pandemii" to 2 880 865 osób. Sezon grypowy 2018/2019 to 3 692 199 osób chorych (testów nie robiono)...Dziwne, nikt nie ogłaszał pandemii grypy ...Covid wygryzł grypę...

@alicja 2021-07-12 12:27:06 Głupich nie sieja sami się rodza