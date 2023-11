W Kołobrzegu sypnęło śniegiem

Fot. Artur BAKAJ

Padający śnieg niemiło zaskoczył we wtorek w Kołobrzegu drogowców i zmuszonych do poruszania się w żółwim tempie kierowców. Miło zarazem jego nadejście odebrali ci, którzy od dawna marzyli o pojawieniu się białego puchu. Szczególnie malowniczo prezentował się wczoraj Kołobrzeg, gdzie płatki spadały z nieba jak za dawnych lat. Przy ujemnej temperaturze śnieżne gwiazdki utrzymywały się długo, zdobiąc bogatą w tym mieście roślinność. Czyżby była to pierwsza oznaka zbliżających się wielkimi krokami świąt? Z pewnością taki śnieg to ich miła przypominajka. ©℗

(pw)