W hołdzie bohaterom. Rocznica Powstania Warszawskiego

Fot. Piotr SIKORA

W sobotę 1 sierpnia o godz. 17, w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego, na terenie województwa zachodniopomorskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Ciągły dźwięk syren będzie trwał 1 minutę.

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Co roku, w rocznicę godziny „W” sygnałem syren alarmowych upamiętniamy bohaterską postawę powstańców, walczących o wolną Polskę i ofiary cywilne, które zginęły w czasie powstania z rąk niemieckich okupantów.

Ok. godz. 16.45 na Placu Katedralnym w Szczecinie odbędzie się spotkanie, które rozpocznie się od utworzenia „żywej kotwicy” przez 14. Zachodniopomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. O godz. 17 w Bazylice Archikatedralnej odbędzie się msza pod przewodnictwem biskupa Henryka Wejmana.

Jak co roku Szczecinianie o godz. 17 spotkają się też na Placu Szarych Szeregów, by upamiętnić bohaterów.

(K)

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