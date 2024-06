W Dobrej powstanie przedszkole ze wsparciem funduszy europejskich

Fot. Marek Klasa

Gmina Dobra odpowiada na zwiększające się społeczne zapotrzebowanie na infrastrukturę edukacyjną. Przy ulicy Spełnionych Marzeń powstanie nowe przedszkole. Inwestycję funduszami europejskimi wesprze Urząd Marszałkowski.

Umowę o dofinansowanie podpisał marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wójt Magdalena Zagrodzka. Projekt - realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” - zakłada powstanie na 2,5 tys. m2 budynku pasywnego posiadającego dziewięć pomieszczeń edukacyjnych dla dziewięciu grup przedszkolnych, czyli 225 dzieci Każdy oddział wyposażony ma być we własne pomieszczenie sanitarne, aneks na pomoce dydaktyczne i magazynek dla sprzętu m.in. do leżakowania. W obiekcie znajdzie się poczekalnia, dwie szatnie dla dzieci, toaleta ogólnodostępna, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami, zaplecze administracyjne, nauczycielskie i kuchenne. Dodatkowo zaprojektowane zostaną przestrzenie dla potrzeb zajęć indywidualnych z przeznaczeniem dla pedagoga specjalnego, psychologa i logopedy oraz salę do zajęć ruchowych. Budynek będzie miał własne wbudowane pomieszczenie śmietnikowe, teletechniczne i węzeł cieplny. Przy budynku powstanie plac zabaw oraz miejsca parkingowe dla personelu i rodziców. Placówka zostanie nowocześnie wyposażona np. w krzesła, stoliki, wykładziny, biurka, regały, szafy ubraniowe czy wieże stereo.

Koszt inwestycji oszacowano na prawie 28 mln zł. Urząd Marszałkowski wesprze inwestycję z puli Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 kwotą 1 mln zł. To maksymalne dofinansowanie, jakie mógł otrzymać projekt. Termin realizacji przedsięwzięcia określono od czerwca 2025 roku do grudnia 2028 roku.

– To jest bardzo potrzebne miejsce, szczególnie, że gmina wciąż się rozwija, a zamieszkuje w niej już prawie 30 tysięcy osób. Lokalizacja placówki jest dobrze przemyślana. Obiekt powstanie w przestrzeni przeznaczonej pod cele oświatowe, bardzo zielonej, a zatem idealnej pod przedszkole. Cieszymy się, że inwestycji pomogą środki unijne, które przekaże Marszałek Województwa – powiedziała wójt Dobrej Magdalena Zagrodzka.

Gmina Dobra jest jednym z 8 samorządów, które pozyskały wsparcie na przeprowadzenie modernizacji przedszkolnych. W sumie z nowego unijnego rozdania do beneficjentów na realizacje 9 inwestycji tego typu trafi ponad 9 mln zł. Dofinansowanie przyznano jeszcze: Gminie Police, Gminie Pełczyce, Miastu Stargard, Gminie Nowogard, Gminie Kołobrzeg, Gminie Sianów oraz Gminie Szczecinek. (K)