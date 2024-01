Uwierzyła w dramat córki. Szczecinianka straciła ponad 280 tys. złotych

Fot. Ryszard Pakieser

Aż 126 tys. zł i 36 tys. euro straciła 79-latka ze Szczecina. To kolejna osoba, która podczas telefonicznej rozmowy uwierzyła oszustom i zmanipulowana przez nich, oddała swoje oszczędności.



W czwartek 11 stycznia do seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Powiedziała, że spowodowała wypadek, w którym poszkodowaną jest kobieta w ciąży i prokurator żąda wpłacenia kaucji, aby mogła wyjść na wolność. 79-latka uwierzyła w ten dramatyczny przekaz i niestety oddała oszustom aż 126 tys. zł i 36 tys. euro. Po pewnym czasie zadzwoniła do niej prawdziwa córka. Okazało się, że nie spowodowała żadnego wypadku. Seniorka słyszała o tego typu oszustwach, ale informacja, która została jej przekazana, była według niej bardzo wiarygodna.

- Głównym celem oszustów jest zdobycie zaufania ofiary - przypomina policja. - Świadczą o tym metody, którymi posługują się przestępcy. Oszuści potrafią uwiarygodnić się na różne sposoby, wykorzystując w tym celu np. linki do fałszywych stron banków (do złudzenia przypominających te prawdziwe) lub stosując wyszukane triki socjotechniczne i manipulację.

Choć coraz więcej osób starszych ma świadomość takich działań i większość z nich w porę kończy rozmowę, zdarzają się również przypadki, które potwierdzają, że nie każdy o takich sytuacjach słyszał. Dlatego policjanci namawiają, by przestrzegać starszych członków naszych rodzin przed oszustami i metodami ich działań.

Policja radzi, co robić, by nie stać się ofiarą oszustwa. Bezwzględnie stosuj zasadę ograniczonego zaufania, policja prowadząc czynności nigdy nie bierze od obywateli pieniędzy! Krytycznie podchodź do każdego telefonu informującego o zdarzeniach i sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej. Konsultuj się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy. Nie informuj nikogo o oszczędnościach, które masz w domu lub przechowujesz na koncie. Nigdy nie podawaj swoich danych – wieku, adresu, sytuacji materialnej, numeru konta czy hasła. Zadzwoń do kogoś z rodziny, zapytaj o to, czy osoba, która prosiła cię o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Nie ulegaj presji czasu wywieranej przez oszustów. Nie przekazuj osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i kosztowności.

Bądź ostrożny w kwestii podawania komukolwiek danych osobowych, umożliwiających dostęp do bankowości. Pracownik banku może co prawda pytać o wybrane informacje w celach weryfikacji, ale nigdy nie poprosi cię o login i hasło. Nie klikaj w linki pochodzące z nieznanych ci źródeł, nawet jeśli pozornie nie dotyczą one bankowości. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku wiadomości wzywających do zapłaty poprzez logowanie do bankowości. Nie bagatelizuj kodu Blik – ten 6-cyfrowy numer powinien służyć wyłącznie do wykonywania transakcji, nad którymi masz pełną kontrolę. Nie podawaj go nikomu i nigdzie poza bramką do płatności / bankomatem, o ile to rzeczywiście zlecasz operację.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że rozmówca jest oszustem, zadzwoń na numer 112. Zanim to uczynisz, pamiętaj, aby rozłączyć poprzednią rozmowę. Odczekaj chwilę i dopiero wtedy wykonaj nowe połączenie.

(gan)