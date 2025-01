Uwaga na oszustów. Metoda na BLIK wciąż groźna

Zawsze weryfikuj prośbę o pieniądze: jeśli otrzymasz wiadomość z prośbą o przelew BLIK, zadzwoń do tej osoby lub w inny sposób potwierdź, czy to rzeczywiście ona się kontaktuje. Fot. Artur BAKAJ

Szczecińska policja ponownie ostrzega przed oszustami, którzy wykorzystują metodę „na BLIK”, aby wyłudzać pieniądze od nieświadomych użytkowników. Pomimo licznych ostrzeżeń, sprawcy wciąż znajdują nowe ofiary, dlatego warto przypomnieć, na czym polega ten proceder i jak się chronić przed działaniami przestępców.

Oszuści zazwyczaj przejmują dostęp do konta na komunikatorze społecznościowym swojej ofiary, np. poprzez phishing lub inne sposoby wyłudzenia danych logowania. Następnie podszywają się pod właściciela konta i kontaktują się z jego znajomymi, prosząc o szybki przelew za pomocą kodu BLIK.

Najczęściej stosują wymówki takie jak: „Pilnie potrzebuję zapłacić za zakupy, a zapomniałem karty”, „Pomóż mi, bo nie mam dostępu do banku, oddam ci później.”

– W rzeczywistości kod BLIK trafia w ręce oszusta, który wypłaca pieniądze z bankomatu lub dokonuje zakupów – tłumaczą policjanci. I radzą, jak się chronić.

Zawsze weryfikuj prośbę o pieniądze: jeśli otrzymasz wiadomość z prośbą o przelew BLIK, zadzwoń do tej osoby lub w inny sposób potwierdź, czy to rzeczywiście ona się kontaktuje. Zabezpiecz swoje konto w mediach społecznościowych: używaj silnych haseł, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie, nie klikaj w podejrzane linki, które mogą prowadzić do stron wyłudzających dane. Nie udostępniaj nikomu kodu BLIK – pamiętaj, że kod jest jednorazowy, ale jego podanie niewłaściwej osobie wystarczy, by stracić pieniądze.

Bądź ostrożny w sieci – jeśli otrzymasz nietypową wiadomość od znajomego, który wcześniej nie kontaktował się z tobą przez długi czas, zachowaj szczególną czujność.

Co zrobić, jeśli padniesz ofiarą oszustwa? Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i zgłoś sytuację. Złóż zawiadomienie o przestępstwie w najbliższym komisariacie policji. Poinformuj swoich znajomych o zagrożeniu, aby uniknąć kolejnych wyłudzeń.

