Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem dróg i chodników w wyniku opadów deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Alert wydano dla wszystkich powiatów naszego województwa. Obowiązuje on od niedzieli (20.11) od godz. 18 do poniedziałku (21.11) do godz. 10.

Spodziewana w tym czasie temperatura minimalna w województwie: od -5°C do -1°C , lokalnie spadek do -11°C , przy gruncie od -7°C do -4°C , lokalnie -13°C.

Prawdopodobieństwo zrealizowania prognozy IMGW ocenia na 80%.

