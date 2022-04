Uwaga na maile o zwrocie podatku. To próba wyłudzenia danych.

Jeśli otrzymasz mail z urzędu skarbowego, to nie klikaj na „odbierz teraz". Bo prowadzi do fikcyjnego konta i jest próbą wyłudzenia danych, a nie szansą na szybkie odzyskanie pieniędzy.

Na skrzynki poczty elektronicznej od pewnego czasu docierają maile o treści: „Ministerstwo Finansów zwraca podatki zapłacone w 2021 r. Twój zwrot podatku w wysokości 375,10 zł. Proszę odebrać zwrot pieniędzy przed 01.05.2022. Odbierz teraz. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami, abyśmy wiedzieli, gdzie zwrócić podatki z 2021 r. @ 2022 Ministerstwo Finansów".

Okazuje się, że to niebezpieczna fałszywka.

- Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości w sprawie zwrotu podatku. Resort finansów nie jest nadawcą wiadomości, które trafiają do podatników, a w treści zawierają link prowadzący do fikcyjnego konta urzędu skarbowego - przekazuje Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Wiadomości te są próbą wyłudzenia danych. Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność.

Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy, pod adresem: podatki.gov.pl lub we właściwym urzędzie skarbowym. ©℗

(an)