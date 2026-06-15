Utrudnienia w tunelu w Świnoujściu przez dwie godziny

Fot. Dariusz Gorajski

Osoby planujące podróż między wyspami w Świnoujściu muszą przygotować się na utrudnienia związane z nocnymi pracami, które są zaplanowane na koniec doby w poniedziałek (15 czerwca) w tunelu pod Świną. Będą tam prowadzone prace techniczne związane z okresowym przeglądem kanału dymnego.

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Od godz. 22 do północy w tunelu obowiązywać będzie ruch wahadłowy, co może wydłużać czas przejazdu i powodować tworzenie się korków.

- Na czas prowadzonych prac przygotowano rozwiązania mające ograniczyć niedogodności dla mieszkańców i podróżnych. W gotowości pozostanie prom Bielik na przeprawie Warszów, natomiast komunikację pomiędzy wyspami dodatkowo zabezpieczać będzie nocna linia autobusowa „N” Komunikacji Autobusowej - przekazał Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.

Magistrat poinformował także, że prace mają charakter planowy i są związane z utrzymaniem infrastruktury tunelu w odpowiednim stanie technicznym.

(k)

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