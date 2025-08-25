Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r. 
Utrudnienia w obu kierunkach na drodze krajowej S3

Data publikacji: 25 sierpnia 2025 r. 13:51
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2025 r. 13:52
Fot. archiwum  

Na drodze krajowej S3 w okolicy węzła Goleniów Południe - węzeł Kliniska około godz. 12.30 doszło do zderzenia trzech pojazdów. Przejazd w kierunku Szczecina został zablokowany. Policja wprowadziła przejazd pasem awaryjnym. Jedna osoba została poszkodowana.

Około godz. 13 również pomiędzy węzłem Kliniska i węzłem Goleniów Południe w kierunku Goleniów doszło do kolizji trzech pojazdów. Zablokowany został jeden pas ruchu.

Na miejscu obu zdarzeń interweniują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

(d)

Komentarze

POlak
2025-08-25 15:59:16
to debil, co za wszelką cenę musi wyprzedzić ! Widzę to autobanach, to wiem ! Jedzie rzęchem, ale ile fabryka dała! Przyjdzie do hamowania , to durnia nosi z pasa na pas! Niemiec jak hamuje to trzyma się linii ! Jeżdżą wypasionymi brykami, a są one sprawne technicznie, a nie to co moje gówno dwudziestoletnie! Jadę jako biedak do roboty i aby tylko wolno dojechać ! Tam służbowe, sprawne auto i jest różnica w prowadzeniu !
Hahahaha...
2025-08-25 14:57:45
Pacanów.
Podobno
2025-08-25 14:48:19
w Polsce jest 9000 nieoznakowanych pojazdów policji to średnio wypada 500 na województwo to gdzie one są? Panie ministrze Kierwiński czas już zdjąć durne ostrzeżenia o fotoradarach gdzie gros kierowców zwalnia tylko na chwilę. Jakoś kraje zach europy potrafiły sobie poradzić vide Niemcy Holandia Norwegia Szwajcaria a u nas wciąż dzicz
Hubi
2025-08-25 14:16:22
Nasi kierowcy jeżdżą tragicznie. Większość wypadków na drogach typu A i S jest spowodowana nie zachowaniem przepisowej odległości pomiędzy pojazdami. Czy ktoś wreszcie o tym napisze.

