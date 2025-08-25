Utrudnienia w obu kierunkach na drodze krajowej S3

Fot. archiwum

Na drodze krajowej S3 w okolicy węzła Goleniów Południe - węzeł Kliniska około godz. 12.30 doszło do zderzenia trzech pojazdów. Przejazd w kierunku Szczecina został zablokowany. Policja wprowadziła przejazd pasem awaryjnym. Jedna osoba została poszkodowana.

Około godz. 13 również pomiędzy węzłem Kliniska i węzłem Goleniów Południe w kierunku Goleniów doszło do kolizji trzech pojazdów. Zablokowany został jeden pas ruchu.

Na miejscu obu zdarzeń interweniują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

(d)