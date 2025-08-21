Tragiczny wypadek w Policach. Jeden pracownik nie żyje, drugi ranny (akt. 1)

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Do tragicznego wypadku doszło w środę rano na terenie Zakładów Chemicznych GA w Policach. Dwie osoby spadły z wysokości. Jedna nie żyje, druga jest ranna.

Do wypadku doszło o godz. 9.40 na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Stało się to podczas prac przygotowawczych do planowanego remontu instalacji na Wydziale Energetyki na taśmociągu odżużlania.

- Dwóch pracowników firmy zewnętrznej realizującej prace na zlecenie Spółki spadło z rusztowania, w wyniku czego jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Szczecinie. Drugi, pomimo podjętej natychmiastowo akcji reanimacyjnej, poniósł śmierć w wyniku doznanych obrażeń - poinformował Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty S.A. - Teren wypadku został zabezpieczony i nie stwarza zagrożenia.

- Dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz LPR zostały zadysponowane do upadku z wysokości - informuje Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Na miejscu wezwania znajdowali się dwaj poszkodowani.

To mężczyźni w wieku 20 i 53 lat. Młodszy z nich doznał ogólnych potłuczeń i został przewieziony do szpitala. Drugi z mężczyzn doznał nagłego zatrzymania krążenia, pomocy udzielali mu świadkowie zdarzenia, następnie załoga LPR przejęła czynności resuscytacyjne. Niestety nie udało się go uratować.

Na miejscu zdarzenia obecni są funkcjonariusze policji, którzy wykonują czynności operacyjne.

- Grupa Azoty Police współpracuje z odpowiednimi służbami w zakresie wyjaśniania przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku - dodaje Grzegorz Kulik.

(sag)