Będą usuwać niewybuch z Dąbia

Fot. Ryszard Pakieser/archiwum

Pocisk rakietowy z czasów II wojny światowej, który został znaleziony przy ul. Pomorskiej w Szczecinie, zostanie wywieziony przez saperów. Akcja odbędzie się w sobotę 29 listopada w godzinach porannych. Konieczna będzie ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków.

Ewakuacja obejmuje mieszkańców budynków:

ul. Emilii Gierczak nr 28-31;

ul. Glazurowa nr 1-9, 11-12;

ul. Goleniowska nr 13-14, 101-102, 107-112A;

ul. Komfortowa nr 10;

ul. Koszarowa nr 15-18;

ul. Pomorska nr 13, 15, 150;

ul. Portowa nr 1-3, 25-26;

ul. Pucka nr 1-2A, 5-19;

ul. Racławicka nr 10

Ewakuacja rozpocznie się 29 listopada br. (sobota) o godz. 7. Do dyspozycji osób ewakuowanych na przystanku autobusowym nr 71112 „Plac Słowiański” o godz. 6.50 podstawione zostaną autobusy. Pojazdy o godz. 8 odjadą do wyznaczonej strefy bezpiecznej, znajdującej się na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71 przy ul. Bośniackiej 7.

W związku z potencjalnym niebezpieczeństwem ustanowiono zakaz przebywania na otwartej przestrzeni, który będzie obowiązywać 29 listopada br. (sobota) od godz. 8 do czasu ustania zagrożenia tj. do czasu jego odwołania i obowiązuje on mieszkańców ulic:

Jesienna od nr 18 w stronę ul. Wiosennej nr 110 i następnie w kierunku ul. Gryfińskiej;

Gryfińska od nr 18 do końca ulicy;

Lotnicza – cała;

Klombowa – cała;

Emilii Gierczak od nr 53;

Pokładowa – cała;

Żaglowa od nr 7;

Al. Przyjaciół – cała.

Jeziorna nr 8 w kierunku Szybowcowej;

Szybowcowa nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską;

Rumuńska do skrzyżowania z ul Goleniowską;

Kostrzyńska – cała;

Elbląska – cała;

Narzędziowa – cała;

Miła – cała;

Potok – cała;

Letnia – cała.

Zakończenie zakazu przebywania na otwartej przestrzeni zostanie ogłoszone komunikatami, nadawanymi z radiowozów policji i straży miejskiej oraz przez głośniki syreny alarmowej przy ul. Pomorskiej.

