Będą usuwać niewybuch z Dąbia

Pocisk rakietowy z czasów II wojny światowej, który został znaleziony przy ul. Pomorskiej w Szczecinie, zostanie wywieziony przez saperów. Akcja odbędzie się w sobotę 29 listopada w godzinach porannych. Konieczna będzie ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków.
Ewakuacja obejmuje mieszkańców budynków:
ul. Emilii Gierczak nr 28-31;
ul. Glazurowa nr 1-9, 11-12;
ul. Goleniowska nr 13-14, 101-102, 107-112A;
ul. Komfortowa nr 10;
ul. Koszarowa nr 15-18;
ul. Pomorska nr 13, 15, 150;
ul. Portowa nr 1-3, 25-26;
ul. Pucka nr 1-2A, 5-19;
ul. Racławicka nr 10
Ewakuacja rozpocznie się 29 listopada br. (sobota) o godz. 7. Do dyspozycji osób ewakuowanych na przystanku autobusowym nr 71112 „Plac Słowiański” o godz. 6.50 podstawione zostaną autobusy. Pojazdy o godz. 8 odjadą do wyznaczonej strefy bezpiecznej, znajdującej się na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71 przy ul. Bośniackiej 7.
W związku z potencjalnym niebezpieczeństwem ustanowiono zakaz przebywania na otwartej przestrzeni, który będzie obowiązywać 29 listopada br. (sobota) od godz. 8 do czasu ustania zagrożenia tj. do czasu jego odwołania i obowiązuje on mieszkańców ulic:
Jesienna od nr 18 w stronę ul. Wiosennej nr 110 i następnie w kierunku ul. Gryfińskiej;
Gryfińska od nr 18 do końca ulicy;
Lotnicza – cała;
Klombowa – cała;
Emilii Gierczak od nr 53;
Pokładowa – cała;
Żaglowa od nr 7;
Al. Przyjaciół – cała.
Jeziorna nr 8 w kierunku Szybowcowej;
Szybowcowa nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską;
Rumuńska do skrzyżowania z ul Goleniowską;
Kostrzyńska – cała;
Elbląska – cała;
Narzędziowa – cała;
Miła – cała;
Potok – cała;
Letnia – cała.
Zakończenie zakazu przebywania na otwartej przestrzeni zostanie ogłoszone komunikatami, nadawanymi z radiowozów policji i straży miejskiej oraz przez głośniki syreny alarmowej przy ul. Pomorskiej.
(K)