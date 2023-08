Urodziny Tove Jansson - zaprasza Dom Skandynawski

W środę 9 sierpnia w Domu Skandynawskim przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie już po raz drugi organizowane będą obchody urodzin Tove Jansson – mamy ponadczasowych Muminków. Zaproszeni są wszyscy chętni. Początek godz. 11.30. Na godz. 14 zaplanowano tort.



Tove Jansson to zapomniana fińska (jednak należąca do mniejszości mówiącej w języku szwedzkim) artystka, autorka bajki światowej sławy – Muminków (pierwszy tom „Małe trolle i duża powódź” ukazał się w 1945 r., chociaż pierwsze wersje powstawały już w 1939 r.). W tym roku obchodziłaby 109 urodziny.

Organizowane w Szczecinie wydarzenie skierowane jest do wszystkich - zarówno tych najmłodszych, jak i tych młodych duchem. W programie szereg warsztatów kreatywnych z Muminkami w roli głównej.

- To świetna okazja, aby w środku tygodnia zatrzymać się w naszych progach na żywe spotkanie ze sztuką i barwną opowieścią zwaną życiorysem artystki, ale także doskonały czas, by puścić wodze fantazji przy warsztatach oraz by odwiedzić Dom Skandynawski i poznać nas bliżej - zapraszają organizatorzy.

To już kolejny raz, kiedy Dom Skandynawski, promując kulturę Krajów Północy, zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania urodzin pisarki, malarki i artystki.

