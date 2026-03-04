Uratowali ptaka spod ziemi. „Stukał we właz kanalizacyjny od środka”

Akcja ratunkowa była udana. Fot. ZWiK

Wyciągali ze studzienki upuszczone klucze od samochodu czy domu, dyspozytor odbierał też telefony z prośbą o dostarczenie pizzy albo zamówienie taksówki. Tym razem pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji otrzymali zgłoszenie o tym, że na ulicy Szybowcowej w Szczecinie „ptak stuka we właz kanalizacyjny od środka”. Choć brzmi nieprawdopodobnie, postanowili pomóc.

- Nasza ekipa, która na co dzień dba o to, by wszystko pod ziemią działało jak trzeba, tym razem musiała zajrzeć do kanału w zupełnie innym celu - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. - Pracownicy ostrożnie otworzyli właz i po chwili stało się jasne – w środku naprawdę był ptaszek, który jakoś dostał się do studzienki i nie potrafił się wydostać.

Dzięki tej szybkiej reakcji ptak bezpiecznie wrócił na powierzchnię. (K)

