Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałek na niestrzeżonej plaży w Międzyzdrojach. W wodzie zaczął tonąć tam ok. 60-letni mężczyzna. Na brzeg wyciągnęli go ratownicy.

Mężczyźnie udało się przywrócić czynności życiowe. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

(k)