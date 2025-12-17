Środa, 17 grudnia 2025 r. 
Uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka w Koszalinie

Data publikacji: 15 grudnia 2025 r. 19:06
Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2025 r. 22:32
Uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka w Koszalinie
Fot. Sylwia Dudek  

Koszalińska jednostka policji została zaalarmowana po tym, gdy mieszkanka miasta zgłosiła uprowadzenie 10-miesięcznego syna.

Z relacji matki wynikało, że dziecko zostało porwane sprzed jej mieszkania przez znanego jej mężczyznę.

- Policjanci szybko ustalili, że mężczyzna odjechał czarnym bmw. Informacja ta została niezwłocznie przekazana wszystkim patrolom - informuje nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. 

Policja namierzyła i zatrzymała poszukiwany samochód na drodze ekspresowej S6 w rejonie Kołobrzegu. W środku znajdowało się dziecko, któremu na szczęście nic się nie stało.

Funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzewanego o uprowadzenie dziecka oraz 50-letniego kierowcę pojazdu.

Policjanci gromadzą obecnie materiał dowodowy i ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.

(k)

