Uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka w Koszalinie

Fot. Sylwia Dudek

Koszalińska jednostka policji została zaalarmowana po tym, gdy mieszkanka miasta zgłosiła uprowadzenie 10-miesięcznego syna.

Z relacji matki wynikało, że dziecko zostało porwane sprzed jej mieszkania przez znanego jej mężczyznę.

- Policjanci szybko ustalili, że mężczyzna odjechał czarnym bmw. Informacja ta została niezwłocznie przekazana wszystkim patrolom - informuje nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Policja namierzyła i zatrzymała poszukiwany samochód na drodze ekspresowej S6 w rejonie Kołobrzegu. W środku znajdowało się dziecko, któremu na szczęście nic się nie stało.

Funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzewanego o uprowadzenie dziecka oraz 50-letniego kierowcę pojazdu.

Policjanci gromadzą obecnie materiał dowodowy i ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.

(k)

