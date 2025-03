Skradzione psy odnalezione przez szczecińskich policjantów [GALERIA]

Fot. ZKS KMP

Dwa psy rasy Bolonka Zwetna zostały uprowadzone przez 38-letniego mieszkańca Szczecina. Do przestępstwa doszło pod koniec lutego br., a ofiarą padł były burmistrz miasta Zurych. Sprawca, posługując się fałszywą tożsamością i spreparowaną legendą, przejął zwierzęta, a następnie zażądał w wiadomości SMS okupu w wysokości 1 miliona franków szwajcarskich. Psy miały zostać przekazane w Berlinie.

Szczecińscy policjanci otrzymali informację o porwaniu psów z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Jeden ze sprawców został zatrzymany przez policję jeszcze przed wejściem na pokład samolotu lecącego ze Szwajcarii do Berlina. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Szczecinie uzyskali informacje o możliwym ukrywaniu skradzionych zwierząt na terenie miasta. Natychmiast podjęli czynności operacyjne, które doprowadziły do ustalenia miejsca przebywania drugiego sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany, a skradzione psy odnalezione i zabezpieczone.

W piątek 7 marca w budynku Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie psy zostały przekazane właścicielowi. Mężczyzna nie krył wzruszenia i podziękował policjantom za ich zaangażowanie oraz skuteczność w działaniu. 38-letni sprawca, mieszkaniec Szczecina usłyszał dwa zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz kontaktowania się z pokrzywdzonym i współsprawcą.

(K)