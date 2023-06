Upamiętnić „Sarenkę” w rocznicę jej urodzin

Opis: Goście spotkania w „Przełomach” wspominali Danutę Szyksznian, łączniczkę AK i kombatantkę. Fot. Agata JANKOWSKA

Był pokaz filmu z ostatnich urodzin, wspomnienie o bohaterce, a na koniec - pokaz mody retro. W Centrum Dialogu „Przełomy” spotkali się przyjaciele i rodzina zmarłej w grudniu 2022 roku Danuty Szyksznian, ps. Sarenka, łączniczki AK w Wilnie, kombatantki i zasłużonej mieszkanki Szczecina.

Spotkanie zainicjował krótki film nakręcony podczas ostatnich przed śmiercią, uroczystych urodzin bohaterki. Widzowie mogli zobaczyć, jak z honorami witano Danutę Szyksznian dokładnie w tym samym budynku Muzeum „Przełomów” i jak ogromnym szacunkiem cieszyła się wśród mieszkańców Szczecina. O swoich relacjach i przyjaźni z „Sarenką” opowiedziały podczas spotkania jej znajome: Jolanta Szyłkowska, prezes zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin, Maja Nabzdyjak z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz GRH „Szarotki”. Rozmowę prowadziła Kamila Krężel. W opowieściach uczestniczek spotkania Danuta Szyksznian jawi się jako osoba serdeczna, przyjazna, kochająca sztukę i zwracająca dużą uwagę na swój wygląd. Legendarna „Sarenka” była estetką i intelektualistką. Ceniła sobie literaturę i sztukę. Była osobą o dużej erudycji i wiedzy. Budziła szacunek i podziw wśród współczesnych, również tych najmłodszych. Swój autorytet potwierdziła działaniami na rzecz poprawy losu kombatantów - to właśnie Danuta Szyksznian była pomysłodawczynią akcji „Paczka dla bohatera”.

- To była kobieta szalenie elegancka - mówiła Maja Nabzdyjak, podkreślając zamiłowanie Danuty Szyksznian do estetycznego ubioru i wyglądu. - To był człowiek, dla którego wygląd zewnętrzny miał dość duże znaczenie.

Wspominano również związki bohaterki z rodzinnym Wilnem i Kresami.

- Wilno było miastem bardzo szczególnym dla Danusi. Można powiedzieć, że jej serce pozostało w Wilnie - podkreślała M. Nabzdyjak.

Z kolei Jolanta Szyłkowska wspomniała o pomyśle wyprawienia 100. urodzin pani Danuty. Te bowiem były wielkim marzeniem kombatantki. Szyłkowska opowiedziała również o zaangażowaniu Danuty Szyksznian w organizację „Paczki dla bohatera”, którą do dziś organizuje każdego roku stowarzyszenie o tej samej nazwie.

Zwieńczeniem wieczoru był pokaz mody w stylizacjach nawiązujących do stylu, jaki reprezentowała bohaterka spotkania. Został on przygotowany przez Olgę Dąbkiewicz, a udział wzięły w nim między innymi modelki: Zuzanna Gonera, Pola Rajnerowicz, Lucyna Nosal i Amelia Ciwińska. ©℗

(aj)