Upamiętnią „Kapitana Kapitanów”

Kapitan Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz

W programie obchodów tegorocznych Dni Morza w Szczecinie, organizowanych głównie przez Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej, znalazło się szczególne wydarzenie: odsłonięcie tablicy kpt. ż.w. Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza na skwerze przy ulicy, której patronuje. Uroczystość zaplanowano na godz. 18 w czwartek (29 czerwca).

Ulica Konstantego Maciejewicza znajduje się na szczecińskim osiedlu Reda. Niestety, nie wszyscy – nawet niektórzy mieszkańcy – nie wiedzą, kim był patron tej ulicy. Poświęcona mu tablica z pewnością pomoże w popularyzacji „Kapitana Kapitanów” czy też „Macaja”, jak go nazywano.

Był ostatnim komendantem żaglowca „Lwów” i pierwszym komendantem „Daru Pomorza”, wykładowcą w szkołach morskich w Tczewie, Gdyni i Szczecinie. Do Szczecina przyjechał w 1947 r., organizując tu Państwową Szkołę Morską od podstaw. Został jej dyrektorem (był nim do 1953 r.). Przez krótki czas dowodził żaglowcem szkolnym „Zew Morza”. Od 1 listopada 1953 r. pracował w szczecińskim oddziale Polskiego Rejestru Statków jako inspektor. W listopadzie 1962 r. przeszedł na emeryturę, pozostał jednak nadal m.in. doradcą w PRS i ławnikiem w Szczecińskiej Izbie Morskiej. Zmarł 25 listopada 1972 r., pochowano go w kwaterze zasłużonych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Dodajmy, że tego samego dnia o godz. 12 na wspomnianej nekropolii złożone zostaną kwiaty przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Udział w uroczystości ma wziąć kompania honorowa Politechniki Morskiej.

Z kolei w piątek (30 czerwca) o godz. 12 odbędzie się apel przy pamiątkowym kamieniu Państwowej Szkoły Morskiej na Wałach Chrobrego, a następnie spotkanie w sali 172 Politechniki Morskiej i zwiedzanie uczelni.

