Uniwersytet Szczeciński buduje własną telewizję. W piątek zainaugurował działalność profesjonalnego studia w budynku przy ul. Cukrowej. Telewizja ma być kolejnym elementem Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności.

- Do mediów przywiązujemy szczególną uwagę - deklaruje rektor US, prof. Waldemar Tarczyński. - Nie dlatego, żeby się tylko pokazywać, ale dlatego, że są one w naszym życiu ważne.

W skład studia telewizyjnego wchodzą: reżyserka, jedno pomieszczenie do montażu i sala produkcyjna o powierzchni prawie 110 m kw. wygłuszona pianką akustyczną i wyposażona w lekką kratownicę sceniczną, którą zaprojektował Piotr Rakowski. Studio zostało wyposażone w greenbox. W reżyserce znajdują się miejsca dla realizatorów światła, obrazu, dźwięku oraz stanowiska montażowe obsługiwane przez pakiet programów Adobe.

- Budujemy nowy portal, który pozwoli na dystrybucję treści i form audiowizualnych - opowiada dr Konrad Wojtyła, dyrektor Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US. - Chcemy być nowocześni i programowo atrakcyjni. Ta sztuka udała się w przypadku NiUS Radia, czyli rozgłośni radiowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Musimy to zrobić jeszcze raz! Swoistym poligonem jest dotychczasowa praca naszych operatorów, montażystów i reporterów. To w dużej mierze zasługa Beaty Mikołajewskiej-Wieczorek, która nadzoruje i koordynuje pracę zespołu TV. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Wkrótce odsłonimy wszystkie karty i zachęcimy od oglądania telewizji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak zapewnia mnie Beata, to na naszej uczelni działać będzie najlepsza telewizja wśród telewizji akademickich. Polegam na jej wiedzy i doświadczeniu.

Uczelnia zapewnia, że w tej chwili dopracowywane są ostatnie szczegóły dotyczące ramówki i tego, co będzie pokazywane. Ogłoszono konkurs na nazwę, formowana jest redakcja.

- Dziś telewizję tworzy dziesięcioosobowy zespół zdominowany przez grupę realizacyjno-techniczną. Dziennikarzy-profesjonalistów jest dwóch, a wkrótce dołączą jeszcze dwie osoby - mówi Beata Mikołajewska - Wieczorek, zastępca dyrektora CEMiI ds. telewizji i koordynatorka pracowni.©℗

Alan Sasinowski

