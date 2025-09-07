Niedziela, 07 września 2025 r. 
Ultra Gryfus 2025. Prawie 200 rowerzystów objechało Zalew Szczeciński [GALERIA]

Data publikacji: 07 września 2025 r. 16:34
Ostatnia aktualizacja: 07 września 2025 r. 16:34
Ultra Gryfus 2025. Prawie 200 rowerzystów objechało Zalew Szczeciński
 

W pierwszy wrześniowy weekend (6–7 września 2025 r.) odbyła się już ósma edycja turystycznego ultramaratonu rowerowego Ultra Gryfus 2025. Trasa wiodła malowniczymi drogami po obu stronach granicy – w województwie zachodniopomorskim oraz w niemieckiej Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Na starcie stanęło blisko 200 uczestników z Polski, Niemiec, Ukrainy i Danii.

Organizatorzy przygotowali dwa warianty rywalizacji: szosowy oraz gravelowy (różnorodna nawierzchnia). Miłośnicy rowerów gravelowych szczególnie chwalili trasę prowadzącą m.in. po wałach wokół Jeziora Dąbskiego. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosił 20 godzin dla gravelowców i 17 godzin dla szosowców. Najlepsi zawodnicy zmieścili się w około 8 godzinach.

Wyniki najlepszych

Trasa gravelowa:

  • mężczyźni: Michał Bober – 8:54:31
  • kobiety: Anna Sawicka – 14:48:13

Trasa szosowa:

  • mężczyźni: Paweł Cięszkowski – 8:03:20
  • kobiety: Renata Tarnowska – 9:51:31

Dekoracja zwycięzców odbyła się w niedzielę na Łasztowni w Szczecinie.

Ultra Gryfus to wydarzenie adresowane zarówno do doświadczonych kolarzy, jak i dla tych, którzy po raz pierwszy zdecydowali się zmierzyć z dystansem przekraczającym 200 km. Głównym celem imprezy była popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i promocja walorów Szczecina oraz Pomorza Zachodniego.

Organizatorem zawodów była Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, a partnerem strategicznym – Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwali sędziowie Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego, a całość wsparły samorządy, instytucje oraz liczni sponsorzy. Uczestnicy mogli liczyć na pomoc wolontariuszy obsługujących start, metę oraz trzy punkty żywieniowe zlokalizowane w Leopoldshagen, Świnoujściu i Stepnicy.

Patronat nad ultramaratonem objęli: Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

