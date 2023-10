Ulicami Szczecina przeszedł marsz rektorów i studentów [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

W niedzielę ulicami Szczecina przeszli rektorzy i studenci wszystkich naszych publicznych - a także kilku prywatnych - uczelni. Szkoły wyższe chciały w ten sposób pokazać jedność i gotowość do wspólnej pracy dla miasta i regionu.

"Spacerek na uniwerek" - była to już jego druga edycja - zakończył się na Jasnych Błoniach.

Tam prezydent Szczecina Piotr Krzystek zwrócił uwagę, że władze miasta i szkoły wyższe prowadzą wspólne przedsięwzięcie - Akademicki Szczecin.

- Razem z uczelniami wspólnie pozyskujemy studentów, pokazujemy lokalnej społeczności, że w Szczecinie można studiować na wspaniałych kierunkach, na świetnych uczelniach, które maja swoją renomę, które potrafią młodych ludzi do rzeczy wielkich poprowadzić - mówił prezydent.

W imieniu wszystkich rektorów zabrał głos prof. Waldemar Tarczyński. Zwrócił się do szczecinian:

- Jesteśmy tutaj po to, aby państwu służyć. Jesteśmy po to, aby kształcić na jak najwyższym poziomie, jesteśmy po to, aby prowadzić badania na światowym poziomie. Ale generalnie jesteśmy dla was. Bez was nic nie znaczymy.

©℗ (as)

Film: Piotr Sikora