Ulicami Szczecina przeszedł Marsz dla Życia [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Ulicami Szczecina przeszedł w niedzielę Marsz dla Życia. To największa manifestacja w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci w Polsce.

- To nie jest marsz antyaborcyjny, to jest działanie pro-life - mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk.

Marsz dla Życia to manifestacja w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Pierwszy Marsz odbył się w Warszawie w 2006 roku. Od tamtej pory manifestacje odbywają się w wielu miastach w Polsce, a największa z nich ma miejsce co roku w Szczecinie.

Ks. Tomasz Kancelarczyk tłumaczy, że motto marszu, jak co roku nawiązuje do encykliki św. Jana Pawła II „Evangelium vitae”. Do Szczecina trafił też specjalny dzwon - Dzwon Głosu nienarodzonych. Odlany na Podkarpaciu, pierwszy tego typu. Kolejne trafiły na Ukrainę i do Afryki

Uczestnicy marszu nieśli wielki materiał z treścią encykliki, a także dali wyraz udziału w cywilizacji życia przez podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego lub złożenie ofiary na rzecz hospicjum.

Marsz dla Życia to inicjatywa apolityczna, wynikająca z ruchów społecznych, organizowana przez różne grupy pro-life i katolickie. Głównym celem Marszu jest propagowanie wartości życia oraz udzielanie pomocy kobietom w ciąży i osobom z problemami zdrowotnymi. Jest to piękne, rodzinne wydarzenie, które służy umacnianiu więzi, jest także sposobem na wyrażenie sprzeciwu wobec aborcji oraz na podkreślenie potrzeby troski o życie nienarodzone dziecka oraz osób starszych i chorych. ©℗

ToT