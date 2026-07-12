Szarża Ułańska. Tłumy śmiałków na starcie [GALERIA]

Foto: Wioletta Mordasiewicz

Ponad 400 zawodników stanęło na starcie 8. edycji Szarży Ułańskiej, która w sobotę, 11 lipca, odbyła się na terenie strzelnicy garnizonowej w Stargardzie. Uczestnicy zmierzyli się z wymagającą trasą pełną błota, wody, rowów, stromych wzniesień, labiryntów oraz licznych innych przeszkód.

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W rywalizacji kobiet zwyciężyła debiutująca Samanta Sobczak. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Adamowicz, a trzecie Nadia Łagocka. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Damian Kabat. Na podium stanęli również

Andrzej Kuśmider i Michał Sieczkowski. Szarża Ułańska była także wydarzeniem rodzinnym. Dla najmłodszych przygotowano specjalne biegi z przeszkodami, a na uczestników i kibiców czekał piknik wojskowy z pokazami sprzętu, wirtualną strzelnicą, przejażdżkami konnymi oraz tradycyjną wojskową grochówką.

Impreza odbyła się w ramach obchodów 30-lecia 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich i została zorganizowana wspólnie przez żołnierzy jednostki oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie. Od lat Szarża Ułańska

jest jednym z najważniejszych punktów święta batalionu i przyciąga zarówno miłośników sportowych wyzwań, jak i całe rodziny.

Wioletta Mordasiewicz

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