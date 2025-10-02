Czwartek, 02 października 2025 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Policja zatrzymała złodzieja. Czyje rowery?

Data publikacji: 02 października 2025 r. 11:38
Ostatnia aktualizacja: 02 października 2025 r. 11:38
Policja zatrzymała złodzieja. Czyje rowery?
Kto rozpoznaje swój rower na zdjęciu, proszony jest o kontakt z policją. Fot. KMP Szczecin  

42-latka podejrzanego o serię kradzieży rowerów na terenie miasta zatrzymali szczecińscy wywiadowcy. Funkcjonariusze odzyskali siedem jednośladów, części rowerowe oraz inne wartościowe przedmioty pochodzące z przestępstwa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Wszystko zaczęło się od sprawy kradzieży roweru, do której doszło w rejonie jeziora Głębokie. Wywiadowcy, analizując zabezpieczony materiał, rozpoznali na nim osobę znaną im z wcześniejszych interwencji i notowań kryminalnych.

Policjanci podczas patrolowania jednej z ulic miasta zauważyli mężczyznę, którego wygląd w pełni odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Jego dane osobowe były zgodne z ich ustaleniami. Zatrzymany przyznał się do kradzieży roweru z terenu pętli autobusowej na Głębokim.

Policjanci ustalili miejsce, w którym przebywał mężczyzna. W pomieszczeniu piwnicznym odnaleźli sześć kolejnych rowerów różnych marek oraz profesjonalny niwelator i części rowerowe, które również pochodzą z kradzieży.

Mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzuty. Policjanci z Komisariatu Szczecin-Pogodno pracują nad ustaleniem kolejnych osób pokrzywdzonych. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje swój rower na zdjęciu, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami pod numerem 47 78 14 315 lub 47 78 14 483 oraz osobiście w komisariacie przy ulicy Mickiewicza 161.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję