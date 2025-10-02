Policja zatrzymała złodzieja. Czyje rowery?

Kto rozpoznaje swój rower na zdjęciu, proszony jest o kontakt z policją. Fot. KMP Szczecin

42-latka podejrzanego o serię kradzieży rowerów na terenie miasta zatrzymali szczecińscy wywiadowcy. Funkcjonariusze odzyskali siedem jednośladów, części rowerowe oraz inne wartościowe przedmioty pochodzące z przestępstwa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Wszystko zaczęło się od sprawy kradzieży roweru, do której doszło w rejonie jeziora Głębokie. Wywiadowcy, analizując zabezpieczony materiał, rozpoznali na nim osobę znaną im z wcześniejszych interwencji i notowań kryminalnych.

Policjanci podczas patrolowania jednej z ulic miasta zauważyli mężczyznę, którego wygląd w pełni odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. Jego dane osobowe były zgodne z ich ustaleniami. Zatrzymany przyznał się do kradzieży roweru z terenu pętli autobusowej na Głębokim.

Policjanci ustalili miejsce, w którym przebywał mężczyzna. W pomieszczeniu piwnicznym odnaleźli sześć kolejnych rowerów różnych marek oraz profesjonalny niwelator i części rowerowe, które również pochodzą z kradzieży.

Mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzuty. Policjanci z Komisariatu Szczecin-Pogodno pracują nad ustaleniem kolejnych osób pokrzywdzonych. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje swój rower na zdjęciu, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami pod numerem 47 78 14 315 lub 47 78 14 483 oraz osobiście w komisariacie przy ulicy Mickiewicza 161.

(K)