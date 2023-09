Ukradł... radiowóz w centrum Szczecina. Mężczyzna został zatrzymany

Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek rano na ulicach w centrum Szczecina. Gdy policjanci z drogówki podejmowali interwencję wobec jednego z kierowców, inny mężczyzna wsiadł do ich radiowozu i odjechał nim.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Kapitan Dynamo 2023-09-29 15:24:21 Dobrze, że nie zrobił im im nic innego... Ważne, że ludziom potrafili mandaty dawać za brak maseczek na ulicach, radiowozu nikt im przecież pilnować nie kazał... ;)

do do Ormowiec 2023-09-29 15:09:50 A Ty człowieku naucz się trochę kultury osobistej. Od razu można poznać, że PiSowiec z Ciebie, że hej. Jakie to znamienne i typowe dla wielbicieli PiS u: jak brak argumentów to od razu chamstwo . PRAWDZIWY POLAK!Brawo!

Jacek 2023-09-29 15:07:32 Bez przesady, chłop pewnie naćpany wracał z imprezy i po prosu się przejechał kawałek po mieście! Najważniejsze że nikomu nic się nie stało, wszyscy żyją, a radiowóz jest nieuszkodzony! Bywał już wcześniej takie przypadki i nie tylko w Policji więc głowa do góry i pamiętajcie MUREM!

@ do ORMOWIEC 2023-09-29 14:52:17 PISowcu niemyty nie pluj na ekran monitora, napij się melisy i pomódl się gorliwie na kolanach. Gość prawdę pisze o aktualnym stanie tej służby o zaniedbaniach które przez 8 ostatnich lat doprowadziły do takiego stanu rzeczy, prawda boli ? ale was PISowców zawsze prawda boli i będzie boleć do samego końca !!! Tak już niestety macie i mieć będziecie !!!

Yarpen Zigrin 2023-09-29 14:35:27 Żałosne Kulsony.

Arek 2023-09-29 14:13:32 Kiepska komunikacja a facet do pracy się spieszył. To jak miał dojechać?

do ORMOWIEC 2023-09-29 14:11:21 BYŁES ,JESTEŚ I BĘDZIESZ ORMOWCEM takich jak ty UBeckich popychli czerwonej władzy werbowali za kilo zwyczajnej, mundury mieliście na szafie w przedpokoju aby w razie W być szybciutko na zbiórce i szybko reagować przeciw Stoczniowcom ,i sprzeciwowi Polskiego narodu ,swoim sąsiadom a nawet własnej rodzinie! Więc odpier..l się od Policji, Wolno praworządnie wybranego POLSKIEGO RZADU !!!!! ŚMIERDZISZ JAK SOWIECKA ONUCA RUSKI TROLU

Ch/Eng 2023-09-29 14:08:00 Ukradł radiowóz? A jak partia opozycyjna gości w Szczecinie? Znacie odpowiedź.

MUREM 2023-09-29 14:07:55 Gdzie jest ten pajac co stoi murem za mundurem? Tych partaczy hańbiących mundur też będziesz bronić?

:) 2023-09-29 13:59:00 ...Jechał sobie od Dąbrowy młody śliczny dzielnicowy Na motorze w dezabilu, na wycieczkę po cywilu Też go mają chłopcy, chłopcy radarowcy Dostrzegli go z dala...

Nieuk 2023-09-29 13:57:48 A jakby uciekając kogoś zabił, jakie i kto poniósłby konsekwencje?

mały 2023-09-29 13:53:44 Oj tam oj tam Zaraz wszyscy atakują Policmajstrów Nic się nie stało ,niejaki p. krzystolini zlikwidował linie autobusowe, braki motorniczych ,a chłopina do pracy się spieszył to zobaczył wolny w tym momencie pojazd użyteczności publicznej i podjechał do pracy .Ciekawe czy tylko był trzeżwy i czy posiadał uprawnienia do kierowania hihi Mimo wszystko pozdrawiam Policjantów i sukcesów wiele życzę

Grześ 2023-09-29 13:46:09 Te policjanty to chyba z pisu ,takie jakieś nie teges

Od dawna piszę 2023-09-29 13:46:02 Że policjanci są dla siebie najpoważniejszym zagrożeniem... Albo sie postrzelą, albo zastrzelą, albo mają kolizję albo wjadą w drzewo, albo odpalą granatnik ppanc albo zgubią radiowóz... Jeśli tydzień mija bez tego typu zdarzeń to jest to tydzień cudu.

Mario 2023-09-29 13:45:05 Bardzo dobrze, nasza śmieszna policja tylko kierowców łapie i kasę za mandaty zbiera

Ks. Grucha 2023-09-29 13:44:48 A czy na pewno radiowóz był poświęcony? Różaniec wisiał na lusterku?

Kompromitacja 2023-09-29 13:42:23 Przecież to się w głowie nie mieści, dać sobie ukraść radiowóz i pozwolić uciec takiemu komuś?

Edward 2023-09-29 13:34:59 Brawo policjanci - teraz inni będą brali przykład z Was - niestety prawo powinno być stosowane na równi a Wy powinniście tym bardziej świecić dobrym przykładem . ..pozdrawiam

Tico 2023-09-29 13:34:52 Do tej pory karali za kilkuminutowe parkowanie emeryt przed apteka albo matka przed przedszkolem TERAZ ZACZELY SIE SCHODY , A JAK TR,EBA BEDZIE DYSCYPLINOWSC MIGRANTOW LUB EMIGRANTOW ¡!!!!!!???

Gregor 2023-09-29 13:30:13 Brawo 👏

ormowiec 2023-09-29 13:21:58 To są efekty rządzenia PIS-u w Polsce i zapaści tej służby, brak ludzi do pracy już nie przebierają i nie marudzą tylko biorą jak leci podobno już wiek nie ma znaczenia. Brak przeszkolenia i doświadczenia bo nie mają od kogo się uczyć a i często sami nie chcą bo myślą że to jest serial tv, braki w sprzęcie i to wszystko wychodzi a efekty widać.

Miras 2023-09-29 13:20:30 Ukradł to ukradł po co drążyć xd

Kaza. 2023-09-29 13:17:39 Ale jaja.niedługo ich.....rozbiorą i po nagu będą biegać jak.........

marek 2023-09-29 13:14:51 a zostaw kluczyki w aucie ,to ubezpieczyciel nie wypłaci grosika od kradzieży

mati 2023-09-29 13:12:47 ale jajca jeszcze trochę to im mundury i broń w biały dzień podpier...ą z tyłka

Stasio 2023-09-29 13:06:55 Ciężka praca w policji, wszyscy popełniamy błędy. Przebiegłość przestępców okropna.

hihi 2023-09-29 13:05:14 BRAWO no SUPER jeszcze trochę to im mundury podpiep..ą w biały dzięń z tyłka

Janek 2023-09-29 13:04:00 Jaki komendant tacy policjanci.

kazik 2023-09-29 13:02:44 no i znowu kolejna afera, co tam się wyrabia w tej Policji? kto tam teraz dowodzi?

Gość 2023-09-29 12:57:48 Jakie szkolenie, takie zachowanie. Ja, jako kierowca smator wiem, że nie zostawia się samochodu z kluczykami w stacyjce (dokumentami, cennymi zakupami, torebką...). Jakie wynagrodzenie i przywileje - takie zachowanie i negatywna selekcja do zawodu. Zwłaszcza, jeśli upycha się niekompetentnych po znajomości- byle się gdzieś zaczepili.

fachmannn10 2023-09-29 12:57:00 Za pozostawienie kluczyków w samochodzie dostajesz mandat od służb, służby zostawiają kluczyki w aucie to zaraz będzie tłumaczenie za wykonują czynności. Ale czy podczas wykonywania czynności przepisy nie obowiązują??? Ciekawe czy zwierzchnicy wyciągną konsekwencje w stosunku do winnych, a niech jeszcze dowcipniś uszkodzi auto wtedy panowie władzy powinni sami pokryć koszta napraw. Przepisy obowiązują wszystkich a nie dzielić na lepszych i gorszych..

35432 2023-09-29 12:49:21 Hahahahaaaa....

A w środku 2023-09-29 12:46:12 był granatnik ?

wytyczne były 2023-09-29 12:39:52 jak pałować protestujące kobiety - to wiedzą, ale jak upilnować radiowóz czy zatrzymanego? Każdemu trzeba przydzielić ochroniarza

Gienio 2023-09-29 12:30:01 Zawsze ostrzegaja by wyjmowac kluczyk ze stacyjki.

hahaha 2023-09-29 12:29:47 Reżimowa policja jest żałosna. Kradzież radiowozu potwierdza jacy ludzie tam teraz pracują.