Uczcili Święto Pracy pod Pomnikiem Czynu Polaków

Był pochód, uroczyste złożenie kwiatów i przemówienia podczas wiecu. Szczecińska Lewica jak co roku obchodziła Święto Pracy pod Pomnikiem Czynu Polaków w parku Kasprowicza.

Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki.

W szczecińskich obchodach 1-majowego święta udział brali działacze i sympatycy Nowej Lewicy, OPZZ, Unii Pracy i Młodej Lewicy. Kamila Krajcer, działaczka tej ostatniej organizacji, mówiła o trudnej sytuacji młodych ludzi na rynku pracy oraz o złożonej przez jej ugrupowanie w Sejmie dwa lata temu ustawie o zakazie darmowych staży i praktyk.

"Drogie Pracowniczki, drodzy Pracownicy - życzymy Wam dobrych warunków pracy i godnej płacy. Zawsze będziemy po Waszej stronie w walce o prawa pracownicze" - po obchodach napisali w mediach społecznościowych działacze zachodniopomorskiej Młodej Lewicy.

