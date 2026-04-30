Co się dzieje? Propozycje na majówkę

Fot. Dariusz Gorajski

Święto Pracy



Nowa Lewica Szczecin zaprasza na obchody przy Pomniku Czynu Polaków na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Start o godz. 10. Uczestnicy obchodzić będą Święto Pracy, które jest hołdem dla ludzi pracy.

Czarownice na zamku

Na Zamku Książąt Pomorskich trwać będzie wydarzenie „Czarownice na zamku. O kobietach, które wiedzą”. Zamek zamieni się w miejsce pełne magii, mocy i wiedzy tajemnej. Impreza rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 1 maja. W programie: warsztaty, wykłady, inscenizacje historyczne, maraton bajkowy, koncert zespołu Żywiołak i wiele innych. Początek o godz. 12.

Zabawa w Fabryce Wody

Przez całą majówkę dużo będzie się działo w Fabryce Wody. W piątek o godz. 13 odbędą się gry i zabawy w wodzie, a o godz. 17 impreza z DJ-em. W sobotę o godz. 13 kolejne animacje w Fabryce Wody, a o godz. 17 impreza z muzyką retro. W niedzielę: tropikalny finał – hawajskie party w godz. 13–16. W programie: animacje w tropikalnym klimacie, muzyka oraz swobodna atmosfera.

Spacer historyczny

W piątek o godz. 12 Anna Koc zaprasza na spacer historyczny po dawnym Osowie (ul. Miodowa). Organizatorka poprowadzi uczestników po najbardziej historycznych częściach osiedla i opowie ciekawostki oraz fakty na temat Osowa.



Święto Flagi



O godz. 10. na Wałach Chrobrego 4 przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się impreza patriotyczna, której towarzyszyć będą takie atrakcje, jak: krwiobus, mural Macieja "Kredy" Jurkiewicza, gra piknikowa przygotowana przez harcerzy w ogrodzie ZUW, a zespół "Arabeska" zatańczy poloneza przed gmachem urzędu.

Oficjalne uroczystości patriotyczne w Szczecinie z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się również na Jasnych Błoniach 2 maja, o g. 12. Udział w nich wezmą prezydent Szczecina Piotr Krzystek, marszałek Olgierd Geblewicz oraz wojewoda Adam Rudawski. W programie: ceremoniał wojskowy, odśpiewanie hymnu narodowego, przemówienia okolicznościowe oraz składanie kwiatów.

Śladami Stoewerów

Nie zabraknie w Szczecinie wydarzeń o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym. O g. 10.15 w Muzeum Techniki i Komunikacji odbędzie się gra miejska „Śladami Stoewerów”. To dwudniowa (2-3 maja) zabawa terenowa dla osób, które lubią aktywnie poznawać miasto przez pryzmat jego historii i odkrywać szczecińskie zabytki.

Pompon na tropie

W Morskim Centrum Nauki (ul. Nad Duńczycą 1) zaplanowano premierę „Pompona na tropie upiora w filharmonii” – pierwszej kryminalnej serii dla dzieci o Szczecinie. Spotkanie dla czytelników rozpocznie się o godz. 13.

Święto Konstytucji 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczną się w Szczecinie o g. 10.30 mszą św. w intencji ojczyzny w kościele pw. Świętej Rodziny (ul. Korony Polskiej 28), a następnie przeniosą się na Jasne Błonia (godz. 12). W programie: ceremoniał wojskowy, hymn państwowy, przemówienia okolicznościowe, składanie kwiatów oraz część artystyczna w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Szczecinie.

A może do schronu?

3 maja o godz. 10 i 13 ochotnicy będą mogli wybrać się na wycieczkę po schronie SG-8, znajdującym się w podziemiach Stoczni Szczecińskiej.

„Nieskończoność” w Filharmonii

Na 3 maja, godz. 19, zaplanowano finałowy koncert pt. „Nieskończoność” w ramach festiwalu Szczecin Classic. Odbędzie się on w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

(K)

