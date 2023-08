Uczcijmy Powstanie Warszawskie

Szczecińska katedra jest centralnym punktem obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego w Szczecinie. Fot. Ryszard PAKIESER

Dziś świętujemy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O g. 17, w Godzinę "W", w Szczecinie zawyją syreny. W tym samym czasie na placu w sąsiedztwie Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wspólnie z kombatantami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Szczecin, utworzą „żywy znak Polski Walczącej”.

Tuż po Godzinie „W”, o g. 17.15, rozpocznie się msza święta w intencji żołnierzy i dowódców zrywu z 1 sierpnia 1944 roku oraz cywilnych mieszkańców stolicy, a po jej zakończeniu zaplanowano ceremonię złożenia kwiatów w kaplicy Armii Krajowej.

O godz. 18 w katedrze rozpocznie się bezpłatny koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który zaprezentuje najpiękniejsze pieśni patriotyczne, towarzyszące Polakom w ważnych momentach historycznych, w tym podczas Powstania Warszawskiego.

- To absolutnie wyjątkowa okazja – na „Mazowsze” w Szczecinie przyszło nam czekać całą dekadę - podkreśla Michał Ruczyński z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Trwa też akcja „Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego”. Szczecinianie będą mogli oddać krew w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy al. Wojska Polskiego 80/82. Akcję organizuje i przeprowadza Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego. Krwiodawcom będą rozdawane specjalne koszulki.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Zorganizowała je Armia Krajowa – największe i najlepiej zorganizowane wojsko w Europie podczas drugiej wojny światowej. Powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom okupującym polską stolicę i miało doprowadzić do wyzwolenia Warszawy, zanim wkroczą do niej Rosjanie, którzy zamierzali narzucić Polsce komunistyczne rządy. Było największym zrywem niepodległościowym w pogrążonej w wojnie Europie. Zginęło w nim ok. 16 tysięcy żołnierzy i od 150 do 200 tysięcy cywilów. Zakończyło się 3 października. Heroizm uczestników powstania jest niekwestionowany – o to, czy ten zryw miał sens militarny, spory trwają do dziś. ©℗

(as)