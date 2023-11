Uciekał przed policją ulicami Szczecina. Nie robił tego bez powodu

Fot. Dariusz R. Janowski

Szczecińscy policjanci w centrum miasta zauważyli kierującego audi, który zignorował znak „zakaz wjazdu”. Postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Mężczyzna jednak zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wzywające do zatrzymania pojazdu. Cały czas przyspieszał, chcąc zgubić mundurowych, naruszając po drodze szereg przepisów ruchu drogowego.

Po kilkukilometrowym pościgu mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Jak się okazało 24-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami, ale nie było to jego jedyne przewinienie. Podczas dalszych czynności mundurowi stwierdzili, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Badanie wskazało ponad pół promila alkoholu w organizmie. Co więcej był również pod wpływem środków odurzających.

24-latek został zatrzymany i odpowie teraz za swoje zachowanie przed sądem.

(k)