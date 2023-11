Kraksa na pl. Rodła w Szczecinie [GALERIA]

Dwa samochody osobowe marki Mercedes i BMW zderzyły się na placu Rodła w Szczecinie. Ruch drogowy odbywa się bez większych utrudnień, choć zablokowany przez służby jest jeden pas jezdni - w kierunku ul. Jana Matejki.

- Do zdarzenia doszło ok. godziny 17.20 - mówi Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Ucierpiało dziecko przewożone w jednym z aut. To niegroźne obrażenia, na miejscu jest mu udzielana pomoc przez zespół ratownictwa medycznego.

Ruch tramwajowy odbywa się normalnie, nie ma żadnych zakłóceń w kursowaniu tramwajów.

(kel)