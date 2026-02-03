Uciekał przed policją i uderzył w drzewo. Tragiczny wypadek pod Tanowem

Fot. Archiwum

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek (3 lutego) po południu na drodze między Tanowem a Dobieszczynem. Rozpędzone auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Nie żyje mężczyzna.

Jak informuje rzecznik prokuratura, policja próbowała zatrzymać do kontroli auto, kierowca zignorował polecenie policjantów i zaczął uciekać. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Najpierw funkcjonariusze, a później przybyli na miejsce ratownicy medyczni próbowali reanimować poszkodowanego. Niestety nie udało się go uratować i mężczyzna zmarł.

Na miejsce jedzie prokurator aby zbadać dokładne przyczyny zdarzenia.

Ł.T

