Wtorek, 03 lutego 2026 r. 
REKLAMA -6 szczecin
REKLAMA

Uciekał przed policją i uderzył w drzewo. Tragiczny wypadek pod Tanowem

Data publikacji: 03 lutego 2026 r. 17:12
Ostatnia aktualizacja: 03 lutego 2026 r. 17:49
Uciekał przed policją i uderzył w drzewo. Tragiczny wypadek pod Tanowem
Fot. Archiwum  

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek (3 lutego) po południu na drodze między Tanowem a Dobieszczynem. Rozpędzone auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Nie żyje mężczyzna.

REKLAMA

Jak informuje rzecznik prokuratura, policja próbowała zatrzymać do kontroli auto, kierowca zignorował polecenie policjantów i zaczął uciekać. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. 

Najpierw funkcjonariusze, a później przybyli na miejsce ratownicy medyczni próbowali reanimować poszkodowanego. Niestety nie udało się go uratować i mężczyzna zmarł. 

Na miejsce jedzie prokurator aby zbadać dokładne przyczyny zdarzenia. 

Ł.T

 

REKLAMA

Komentarze

kurier codzienny
2026-02-03 17:48:41
i tak dobrze się skończyło , bo nie skrzywdził nikogo oprócz siębie.To drzewo może uratowało życie jakiemus pieszemu lub innemu kierowcy.
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-6 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA