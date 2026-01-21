Czołowe zderzenie w Kobylance. Jedna osoba trafiła do szpitala

Fot. Fotografia Ratownicza Stargard

W środowy poranek, 21 stycznia, kilkanaście minut po godzinie 7 na ulicy Szczecińskiej w Kobylance, pow. stargardzki doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

REKLAMA

Do wypadku doszło około godziny 7.15. Jak informuje policja, kierująca samochodem marki Audi z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu.

– Kierująca pojazdem marki Audi z niewiadomych na ten moment przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki Hyundai – przekazała asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W akcji brały udział zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobylanki, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Stargardzie, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Poszkodowana kierująca Audi została przetransportowana do szpitala.

Jeszcze przed przyjazdem służb pierwszej pomocy udzielił jeden z druhów OSP Grzędzice, który przypadkowo natknął się na zdarzenie w drodze do pracy. Strażak, wspólnie z innymi świadkami, zabezpieczył miejsce wypadku, udzielił pomocy poszkodowanym oraz zadbał o bezpieczeństwo uczestników ruchu.

– Udowodnił, że chęć niesienia pomocy mamy we krwi niezależnie od tego, czy mamy na sobie mundur, czy cywilne ubranie – podkreślają druhowie z OSP Grzędzice w mediach społecznościowych. – Jesteśmy dumni z takiej postawy. To pokazuje, że szkolenia i pasja przekładają się na realne bezpieczeństwo nas wszystkich, o każdej porze dnia.

Okoliczności i dokładne przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.

(w)

REKLAMA