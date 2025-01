Uchylenie wyroku na „Krwawego Tulipana"

Sędzia Janusz Jaromin tłumaczył argumenty, które zdecydowały o uchyleniu wyroku na „Krwawego Tulipana" przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Proces Mariusza G., oskarżonego m.in. o zamordowanie trzech kobiet, będzie się toczył od początku - także w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, tyle że w innym składzie orzekającym, bez udziału tzw. neo-sędzi Anny Ruteckiej-Jankowskiej. fot. Dariusz Gorajski

Sąd Najwyższy już dwukrotnie uchylał orzeczenia tzw. neo-sędzi Anny Ruteckiej-Jankowskiej z Sądu Okręgowego w Koszalinie. Jednak opinię publiczną szczególnie poruszył przypadek ostatni - uchylenia wyroku na „Krwawego Tulipana", czyli seryjnego zabójcę z Kołobrzegu. Mimo że podstawa prawna we wszystkich tych przypadkach była identyczna: „uzasadnione wątpliwości co do niezależności i niezawisłości sędzi", czyli „bezwzględna przyczyna odwoławcza jaką jest nienależycie obsadzony skład orzekający".

O ostatnim uchyleniu orzeczenia sędzi Anny Ruteckiej-Jankowskiej zadecydował Sąd Apelacyjny w Szczecinie. W tym też sądzie we wtorek (28 stycznia) odbyła się konferencja prasowa, podczas której sędzia Janusz Jaromin tłumaczył argumenty, które zdecydowały o cofnięciu sprawy „Krwawego Tulipana" do ponownego rozpoznania.

- Nie jest prawdą, że oskarżony Mariusz G., zwany Krwawym Tulipanem, został uniewinniony. Nie jest prawdą, że opuścił areszt. Oskarżony nadal jest tymczasowo aresztowany, a jego nieprawomocny wyrok został uchylony. O co wnioskowali zarówno oskarżony, jego obrońca, prokurator, pełnomocnicy rodzin poszkodowanych. Proces Oskarżonego będzie się toczył od początku, również w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Tyle że w innym składzie orzeczniczym. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, w składzie pięciu sędziów zawodowych, podzielił bowiem argument Sądu Najwyższego o uzasadnionej wątpliwości co do niezależności i niezawisłości sędzi Anny Ruteckiej-Jankowskiej, czyli o bezwzględnej przyczynie odwoławczej jaką jest nienależycie obsadzony skład orzekający - mówił sędzia Janusz Jaromin, były rzecznik prasowy SA w Szczecinie.

Sąd Najwyższy uchylił już dwa wyroki - z maja i listopada ub. roku - wydane przez skład orzekający, w którego składzie zasiadała sędzia A. Rutecka-Jankowska. Kolejne - obarczone tym samym defektem prawnym - również nie mają szansy na utrzymanie.

Arleta NALEWAJKO