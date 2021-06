Tysiąc złotych dla nauczycieli! "Gest szczecińskiego samorządu"

- Każdy nauczyciel, który pracuje co najmniej na pół etatu w szczecińskiej szkole otrzyma nagrodę finansową w kwocie do tysiąca złotych netto - poinformował na czwartkowej (24 czerwca) konferencji prezydent Piotr Krzystek. Uchwałę dotyczącą propozycji włodarza Szczecina radni mają przyjąć na najbliższej sesji rady miasta.

- Wspólnie z radnymi z Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnymi podejmiemy wyzwanie związane ze wsparciem finansowym dla nauczycieli szczecińskich szkół - podkreśla Piotr Krzystek. - Niestety w tym roku nie odbędą się regaty. To spowodowało, że w budżecie miasta pojawiły się oszczędności. Wspólnie uzgodniliśmy, że przekażemy je szczecińskim nauczycielom w formie nagród na Dzień Nauczyciela. Będzie to wymagało zmiany regulaminu nagród dla nauczycieli. Przypomnę, że każdego roku przekazywane są nagrody na Dzień Nauczyciela dla wybranej grupy dyrektorów i nauczycieli. Ta nagroda będzie skierowana do wszystkich nauczycieli.

Prezydent podkreślał, że był to bardzo trudny rok zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

- Większość czasu nasi uczniowie spędzali w swoich domach przed ekranami komputerów - mówił P. Krzystek. - W ten sposób realizowali podstawę programową. Było to wielkie wyzwanie dla uczniów i dla nauczycieli, którzy wykonywali swoja pracę w szczególnych warunkach. Jesteśmy po rozmowach z dyrektorami szkół i nauczycielami. Chcemy by ta nagroda do regulaminu była wpisana na co najmniej trzy lata. To oznacza, że w budżecie miasta w roku 2022 i 2023 będziemy musieli te środki wygospodarować. Jest to kwota ponad 8 milionów złotych.

Piotr Krzystek dodał, że "nie jest to ogromne wsparcie finansowe dla nauczycieli, ale trzeba pamiętać, o tym że samorząd jest w trudnej sytuacji".

- Zmiany podatkowe i pandemia spowodowały, że nasze dochody nie rosną w takim tempie jak byśmy chcieli, a koszty utrzymania szczecińskiej oświaty są coraz wyższe - zaznaczył włodarz Szczecina. - Liczę, że wojewoda zachodniopomorski zaakceptuje zmianę regulaminu wynagradzania, i będziemy mogli propozycję w październiku zrealizować, tak aby każdy z nauczycieli otrzymał choć tę niewielką kwotę tysiąca złotych jednorazowej nagrody jako gest szczecińskiego samorządu.

Kamil KRUKOWSKI