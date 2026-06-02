Tyrolka, kubik i wiata dla jadłodzielni. Trzy osiedla, trzy pomysły do zrealizowania

Nowe urządzenia do zabawy dla najmłodszych oraz bezpieczne, zadaszone miejsce dla lokalnej jadłodzielni powstaną w tym roku w Policach. W czwartek podpisano umowy na dofinansowanie trzech polickich projektów z grantów osiedlowych województwa zachodniopomorskiego.

Projekt „Pod jednym dachem” zakłada budowę ogólnodostępnej wiaty przy świetlicy osiedlowej w Starych Policach. Stanie ona (właściwie już stanęła) w miejscu, gdzie funkcjonuje lokalna jadłodzielnia. Przewodnicząca rady osiedla (RO nr 2), Krystyna Seweryńczyk, przyznaje, że długo starała się o taką wiatę.

– Jadłodzielnia była bardzo potrzebna. Jest to dzielnica, w której mieszka sporo ludzi ubogich, wielu emerytów. Wolontariusze, mieszkańcy, przedstawiciele firm przychodzili z żywnością i częstowali ludzi, którzy potrzebowali takiego wsparcia. Mamy przy naszej siedzibie ławostoły. I tam, przy tych ławostołach ludzie siedzieli, jedli, ale one były bardzo niewygodne. Jak deszcz padał, to ludzie mokli. Walczyłam ja i cała Rada przez trzy lata o zadaszenie.

Nowa wiata o wartości 26 225 zł posłuży również jako centrum spotkań sąsiedzkich i innych wydarzeń lokalnych. Już jest prawie gotowa, choć termin realizacji projektu jest do końca listopada tego roku.

Na osiedlu Gryfitów (RO nr 5) powstanie „Kolejka marzeń” – nowoczesna kolejka linowa (tyrolka), która uzupełni istniejący tam plac zabaw.

– Brakuje takiego urządzenia. Wymyśliłam sobie razem z Radą, że to będzie wspaniała rzecz. Odciągamy dzieci od komputerów, od telewizorów, tym lepiej, jak mogą spędzać czas na świeżym powietrzu – wyjaśniała Sabina Wróblewska, przewodnicząca Rady Osiedla.

Inwestycja warta 26 349 zł ma zostać oddana do użytku do 30 września 2026 roku, choć wykonawcy i urzędnicy zrobią wszystko, by najmłodsi mogli z niej skorzystać jeszcze w trakcie letnich wakacji.

Największe polickie osiedle wzbogaci się o nowe urządzenie dzięki projektowi „Aktywna Dąbrówka”. Przy świetlicy przy ul. Piaskowej 49 stanie przestrzenna konstrukcja linowa typu „kubik”, idealna do wspinaczki.

– Przy tej świetlicy jest niewielki placyk, na którym dużo dzieci wracających ze szkoły nr 8 zbiera się i bawi. Ale tam jest niewiele urządzeń. Więc ta instalacja do wspinania się tam się przyda – tłumaczył Wiesław Iwańczuk, przewodniczący Rady Osiedla nr 4 „Dąbrówka”.

Wartość tego wyposażenia to 25 420 zł, a dzieci będą mogły z tego skorzystać najpóźniej 30 września 2026 roku.

W spotkaniu związanym z podpisaniem dokumentów przyznających dotację wzięli udział przedstawiciel zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Bogdan Jaroszewicz oraz burmistrz Polic Krystian Kowalewski. Wartość każdego grantu osiedlowego to 15 tysięcy złotych. Różnicę sfinansuje Gmina Police.

Program grantów osiedlowych to dość nowa inicjatywa. Pozwala decydować o wydatkowaniu publicznych pieniędzy na najniższym szczeblu samorządu.

– To właśnie ci ludzie, którzy funkcjonują na tym najniższym szczeblu demokratycznej drabiny, wiedzą, co mieszkańcom jest potrzebne – podkreślił Bogdan Jaroszewicz z zarządu województwa.

– To jest trochę taka lekcja demokracji – mówił burmistrz Polic. – Bo jeżeli nasza rzeczywistość ma się zmieniać, jeżeli to nasze otoczenie ma się robić lepsze, ładniejsze, bardziej użyteczne dla mieszkańców, ktoś musi wykonać pewną pracę: wpaść na pomysł, przygotować projekt, koncepcję. Cieszę się, że przewodniczący naszych rad osiedli mają w sobie tyle tej energii, woli, koncepcji i potrafią przekonać mieszkańców, że określone sprawy są ważne. ©℗

