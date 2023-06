„Granty Osiedlowe 2023” rozstrzygnięte

Fot. UMWZ

Festyny, pikniki i sąsiedzkie spotkania, ale i boisko do gry w bule na szczecińskim Pogodnie, zielone strefy relaksu i odnowione place zabaw. Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2023” został rozstrzygnięty. Do gmin trafi ćwierć miliona złotych na inwestycje i działania integracyjne.

Osiedla – centra lokalnej społeczności – z roku na rok zyskują na znaczeniu. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności osiedla stają się bezpiecznymi i pełnymi życzliwości miejscami do życia, gdzie dzieci na placach zabaw zdobywają pierwsze umiejętności, mieszkańcy spotykają się podczas rodzinnych festynów i wydarzeń sportowych, a seniorzy rozwijają pasje.

– Konsekwentnie wspieramy rozwój inicjatyw lokalnych, a konkurs „Granty Osiedlowe”, ogłoszony w tym roku po raz pierwszy jako pilotaż, świetnie wpisuje się w szereg działań realizowanych na Pomorzu Zachodnim. Tym konkursem wyróżniamy i wzmacniamy osiedla podejmujące szczególnie wartościowe inicjatywy. W zależności od projektu udzielane wsparcie wyniosło 10 tys. zł lub 15 tys. zł – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

„Granty Osiedlowe” nawiązują do takich działań na rzecz społeczności lokalnych, jak: „Granty Sołeckie”, „Piękna Zachodniopomorska Wieś”, „Sołtys Roku” czy zainaugurowany w tym roku konkurs „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”. – Ten konkurs to też odpowiedź na postulaty gmin, które nie mają sołectw, a mają rady osiedli – wyjaśniał podczas 44. sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego marszałek Geblewicz.

Budżet przeznaczony na ten konkurs pozwoli na realizację 21 projektów. Będą one realizowane na terenie: Miasta Szczecin (Dąbie, Warszewo, Niebuszewo, Załom-Kasztanowe, Drzetowo-Grabowo, Krzekowo-Bezrzecze, Głębokie-Pilchowo, osiedle Majowe, osiedle Pogodno), Miasta Koszalin (osiedle Jedliny, osiedle Rokosowo, osiedle Raduszka), Miasta Darłowo (osiedle Zachód, osiedle Południe), Gminy Świdwin (osiedle nr 4 „Nad Regą”), Gminy Złocieniec (osiedle Budowo), Gminy Łobez (osiedle w Łobzie), Gminy Choszczno (osiedle Południowe Nr 4), Gminy Gryfice (Osiedle nr 1),

Gminy Mieszkowice (osiedle Mieszkowice), Gminy Czaplinek (Nr 1 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku).

W konkursie brały udział projekty rekomendowane do realizacji przez mieszkańców osiedla danej gminy. Do dofinansowania wybrano zarówno osiedlowe festyny, pikniki, integracyjne spotkania z sąsiadami czy grę miejską, jak i inwestycje. W Złocieńcu ma powstać zielona strefa relaksu, a w Czaplinku i Mieszkowicach zostaną odnowione placE zabaw. Z kolei koszalińskie osiedla chcą: zmodernizować boiska przy ul. Giełdowej oraz ul. Zubrzyckiego, zagospodarować teren wokół Klubu Zacisze czy kupić 4 lampy solarne (ul. Żytnia, Róż, Pszeniczna, Sarzyńska). Z kolei na szczecińskim Pogodnie ma powstać boisko do gry w bule.

W konkursie mogły uczestniczyć gminy, w których osiedla funkcjonują – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – jako jednostki pomocnicze gminy. JST mogły uzyskać pomoc na realizację projektów powstałych z inicjatywy mieszkańców osiedli. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka „Granty Osiedlowe 2023” została przyjęta podczas 44. sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

(K)