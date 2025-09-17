Tunel pod Świną walczy o europejskie wyróżnienie

Na zdjęciu: Otwarcie tunelu w Świnoujściu Fot. Dariusz GORAJSKI

Dla mieszkańców Świnoujścia tunel pod Świną to nie tylko inwestycja – to spełnione marzenie wielu pokoleń. Po dziesięcioleciach życia w rytmie promów, kolejek i kaprysów pogody miasto wreszcie zyskało stałe, bezpieczne i całoroczne połączenie między wyspami Uznam i Wolin. Teraz ta wyjątkowa inwestycja ma szansę sięgnąć po laur zwycięstwa na arenie międzynarodowej.

Tunel znalazł się w gronie 25 najlepszych projektów w Europie, które rywalizują o nagrody w konkursie REGIOSTARS 2025, organizowanym przez Komisję Europejską. To prestiżowa inicjatywa promująca najciekawsze przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu funduszy unijnych. W tegorocznej edycji zgłoszono rekordową liczbę 266 projektów, a do finału trafiły zaledwie cztery z Polski – w tym jeden ze Świnoujścia.

– Tunel o długości 1780 metrów, wydrążony pod korytem Świny, to technologiczna wizytówka nie tylko Pomorza Zachodniego, ale i całego kraju. Wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa – wentylację, monitoring, energooszczędne oświetlenie, alarmy przeciwpożarowe, inteligentne sterowanie ruchem czy szafy SOS – zapewnia mieszkańcom komfort, a turystom łatwiejszy dostęp do największej polskiej wyspy, Uznam - informuje Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych w Śwonoujściu. – Dzięki tej inwestycji Świnoujście stało się miastem naprawdę otwartym i dostępnym. To wydarzenie, które na zawsze zmieniło historię lokalnej społeczności, a dziś może być także powodem do dumy dla całej Europy.

Do 15 października, do godziny 12:00, trwa internetowe głosowanie publiczności w konkursie REGIOSTARS. Każdy może wesprzeć tunel pod Świną i oddać głos na stronie: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-3

Zasada jest prosta – wystarczy kliknąć „Vote for this project” przy projekcie naszego miasta. Co ważne, głosować można każdego dnia aż do zakończenia plebiscytu. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas gali finałowej w dniach 13–15 października, w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. To tam rozstrzygnie się, które projekty – obok uznania ekspertów – zdobędą także serca Europejczyków.

– Świnoujście już wygrało, bo ma tunel, o którym przez lata tylko marzyło. Teraz czas pokazać całej Europie, że ten projekt jest symbolem determinacji i wspólnego sukcesu mieszkańców – podkreśla W. Basałygo.

(ws)