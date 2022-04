Trwają zapisy na Szczeciński Bieg Nocny

Trwają zapisy na 3. Szczeciński Bieg Nocny. Zawodnicy, którzy jako pierwsi ukończą te zawody, otrzymają nagrody pieniężne. Do wygrania także profesjonalny rower o wartości 6 tys. zł.

Są jeszcze wolne pakiety na 3. Szczeciński Bieg Nocny. Każdy z uczestników nie tylko przebiegnie wybrany dystans, ale może również wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest profesjonalny rower gravelowy o wartości ponad 6 tys. zł.

Szczeciński Bieg Nocny odbędzie się w nocy z 13 na 14 maja.

– Po raz pierwszy biegacze będą mieli okazję przebiec się nocą po szczecińskich ulicach w samym sercu miasta – przypomina Celina Wołosz, rzeczniczka spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – Na uczestników biegu będą czekać dwa dystanse na 5 i 10 km. Start i meta będą ulokowane przy Urzędzie Miasta. Po starcie zawodnicy będą kierować się w stronę Placu Grunwaldzkiego, skąd przebiegną kolejno na plac Lotników, plac Zwycięstwa, plac Kościuszki i powrócą przez plac Szarych Szeregów pod urząd. Bez względu na to, czy będzie to 5 czy 10 km, możemy mieć pewność, że trasa będzie nas zaskakiwać na każdym kilometrze – to dzięki świetlnym aranżacjom i dopingom, które będą dodawały mocy zawodnikom.

Na tych uczestników, którzy jako pierwsi zameldują się na linii mety, czekać będą nagrody pieniężne. Natomiast konkurs rowerowy zostanie rozstrzygnięty 14 maja, kwadrans po północy. Właścicielką lub właścicielem roweru może zostać każdy, kto wypełni kupon konkursowy, który otrzyma przy rejestracji na bieg i wrzuci go do urny na terenie biura zawodów. W każdym pakiecie startowym znajdzie się techniczna koszulka, którą na życzenie zawodnika (za dodatkową opłatą) będzie można spersonalizować. Możliwość personalizacji będzie dostępna do końca kwietnia.

Zapisy na bieg odbywają się za pośrednictwem linku: https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/szczecinski-bieg-nocny

