Trwają konsultacje dla organizacji. Miasto czeka na opinie

W szczecińskim magistracie trwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Ich przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”. Swoje uwagi i opinie można zgłaszać do 22 września.

Projekt dotyczy uzgodnienia warunków współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi, jak również kwestii finansowania poszczególnych sektorów. Przypomnijmy, że wysokość budżetu przeznaczonego na działalność stowarzyszeń wynosi w całości prawie 40 mln zł.

– Program powstał na podstawie wiedzy i praktyki liderów szczecińskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Tak przygotowany dokument ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego miasta – informuje Sylwia Cyza-Słomska z UM Szczecin.

Konsultacje mają za zadanie zebranie uwag i sugestii odnośnie do projektu uchwały. Do udziału zaproszeni są członkowie organizacji działających w sektorze pozarządowym. Miasto przeprowadza je poprzez badanie opinii na temat uchwały i przyjmowanie pisemnych wniosków z ewentualnymi uwagami do dnia 22 września 2022 roku na adres e-mailowy (bdo@um.szczecin.pl) lub w wersji papierowej na adres Urzędu Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1 lub filii na prawobrzeżu przy ul. Rydla 39/40). Organizowane są ponadto spotkania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kolejne i ostatnie odbędzie się 15 września.

Cały program uchwały można znaleźć na stronie Urzędu Miasta pod adresem https://konsultuj.szczecin.pl/chapter_116306.asp. ©℗

(aj)